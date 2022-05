RTX 3000, RX 6000 : les prix continuent de baisser et atteignent presque un niveau raisonnable

Cela fait des mois qu’on le dit, mais c’est encore vrai aujourd’hui : le prix des cartes graphiques n’a jamais été aussi bas depuis des mois. À ce jour, les RTX 3000 et RX 6000 sont disponibles en moyenne à un prix 10 % supérieur au MSRP. Pas encore au stade que l’on attend tous donc, mais on s’y rapproche de plus en plus. Et pour cause : la sortie des RTX 4000, elle aussi, se rapproche…

On y est presque les amis, on y est presque. Depuis le début de l’année, le prix des cartes graphiques Nvidia et AMD n’ont de cesse de baisser. Le processus est particulièrement long mais il est bel et bien là. Alors que les RTX 3000 et RX 6000 s’affichaient en moyenne à un prix supérieur au MSRP de 80 % en décembre dernier, celui-ci a chuté à 25 % au-dessus du MSRP il y a quelques semaines.

Aujourd’hui, les prix ont encore chuté à un niveau que l’on n’osait même pas espérer il y a quelques mois. En moyenne, les RTX 3000 et RX 6000 sont disponibles à un prix 10 % au-dessus du prix conseillé par les constructeurs. 10 %, c’est du jamais vu depuis 2020 et on aurait presque peine à y croire. Heureusement, certains prix sont encore là pour nous ramener les pieds sur terre.

Des cartes graphiques à un prix presque normal, on croit rêver

En effet, les RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT, ou encore les RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3080 sont environ à un prix supérieur de 22 % au MSRP. Un constat finalement peu étonnant puisqu’il s’agit des modèles encore les plus recherchés à ce jour — ironiquement, par ailleurs, pour leurs prix plus abordables pour certaines. Mais tout de même, 22 % reste une nette amélioration par rapport à l’année dernière.

Ainsi, on pourrait être tenté de vous dire qu’il n’y a jamais eu meilleur moment pour vous acheter une carte graphique, que ce soit pour enfin compléter votre nouveau setup ou pour mettre ce dernier à niveau. Mais il convient de mesurer un peu le propos. Cette chute des prix n’est pas due au hasard. Si les constructeurs sont certainement parvenus à booster un peu leur production, c’est bien l’arrivée prochaine de la nouvelle génération qui en est à l’origine.

Avec une présentation en juillet prochain, les RTX 4000 promettent déjà de révolutionner le marché. À titre de comparaison, le modèle le plus entrée de gamme permettrait d’obtenir des performances en ray tracing similaire à la RTX 3090. Autant dire que de nombreux joueurs ont décidé de se montrer un petit plus patient dans l’espoir d’obtenir un meilleur deal d’ici cet été.

