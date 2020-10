RTX 3070 : Nvidia affirme qu’elle explose la RTX 2080 Ti deux fois plus chère dans certains jeux

Nvidia dévoile un benchmark qui compare les performances de la RTX 3070 avec celles des RTX 2070 et RTX 2080 Ti. Surprise : la carte en a plus sous le coude qu'on pouvait le penser, et se permet même des performances supérieures à celles de la RTX 2080 Ti dans certains jeux.

Au détour d'un post de blog annonçant la disponibilité prochaine de la RTX 3070, Nvidia dévoile un benchmark comparatif des cartes RTX 3070, 2070 et 2080 Ti. A en croire Nvidia, la production de la RTX 3070 “s'accélère rapidement”, et le fondeur compte faire en sorte, cette fois-ci, qu'il y ait “plus de cartes le jour du lancement” – et annonce ainsi une nouvelle date de lancement jeudi 29 octobre 2020.

GeForce RTX 3070 : Nvidia assure qu'il n'y aura pas de ruptures de stock au lancement

Nvidia a en effet essuyé une pluie de critiques lors du lancement de la RTX 3080 Founders Edition. La carte était déjà en rupture de stock partout à peine quelques secondes après son lancement. Ce qui a rendu les joueurs, impatients de découvrir le dernier grand bond en avant graphique, furieux. Des mauvaises langues ont alors accusé la firme d'entretenir volontairement une pénurie artificielle.

Forçant Nvidia à se confondre en excuses – le fondeur a alors avancé une autre explication : des bots auraient automatiquement vidé les stocks de tous les revendeurs dès que le produit était disponible. Conscient que la question des stocks est primordiale pour éviter les ruptures lors de ses lancements, le fondeur assure donc que cette fois-ci, il devrait y avoir suffisamment de cartes.

Selon Nvidia, la RTX 3070 délivre des performances de l'ordre de la 2080 Ti pour deux fois moins cher

Néanmoins l'info sans doute la plus intéressante est à la fin du billet. Nvidia s'adresse en effet aux joueurs qui n'ont pas encore pu mettre la main sur les dernières cartes GeForce RTX. Pour défendre les performances de la RTX 3070. Dans un benchmark officiel (reproduit en Une de cet article) on découvre ainsi que la RTX 3070 se défend extraordinairement bien, y compris face à la 2080 Ti qui était jusqu'à présent ce qui se fait de plus puissant chez Nvidia.

On peut voir que les performances de la carte en jeu sont presque toujours au-dessus de celles de la 2070 et 2080 Ti à deux exceptions près avec des performances à peine en-deça de celles de la 2080 Ti. Le site Videocardz est allé calculer précisément les écarts de performances relatifs. En moyenne, la RTX 3070 est pas moins de 68% plus rapide que la RTX 2070. La carte est également 8% plus rapide que la RTX 2080 Ti pourtant beaucoup plus chère.

Lire également : RTX 370 et 3070 Ti – voici la fiche technique des nouvelles cartes graphiques de Nvidia

Nvidia souligne d'ailleurs que la “GeForce RTX 3070 délivre des performances et fonctionnalités exceptionnelles dont NVIDIA Reflex et Broadcast pour 449 dollars” avec des performances “similaires ou supérieures à celles de la RTX 2080 Ti qui était vendue deux fois plus cher”. Bien sûr il faudra confirmer tout cela avec des banchmarks indépendants mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très prometteur !