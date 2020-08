Nvidia RTX 3080 : il y aurait trois variantes 10, 20 et 24 Go, lancement dès septembre

Des utilisateurs d’un forum spécialisé rapportent quelques infos sur trois références rattachées à trois modèles de Nvidia RTX 3080. Ils y décrivent des cartes avec entre 10 Go et 24 Go de VRAM pour les tâches les plus lourdes. Les cartes graphiques seraient lancées dès le mois de septembre.

Cela fait déjà plusieurs mois que l’on parle des futures cartes Nvidia RTX 3080 – mais il semble que la crise du coronavirus ait entre temps un peu retardé le calendrier de sortie de Nvidia. Or, de nouvelles infos viennent de faire surface sur le forum en langue chinoise ChipHell. Le leaker wjm47196 y apprend qu’il y aura pas moins de trois modèles de Nvidia RTX 3080 et que ces cartes auront une configuration très musclées.

Les Nvidia RTX 3080 seraient encore plus musclées qu’on ne le pensées

Encore plus que ne le laissaient présager d’autres fuites. Alors que jusqu’ici nous pensions que Nvidia déclinerait ses cartes en variantes 10, 11 et 24 Go, cette fuite suggère que les capacités VRAM seront plutôt de 10, 20 et 24 Go. Les trois références seraient rattachées aux numéros de série PG132-10, PG132-20 et PG132-30. La PG132-10 serait le modèle le plus puissant – vraisemblablement une RTX 3080 Ti.

Elle embarquerait un GPU GA102-400 A1 (5376 coeurs CUDA, bus mémoire 384 bit, bande passante de 816 Go/s, selon de précédentes fuites) et 24 Go de VRAM GDDR6. Un vrai monstre qui abattra facilement les tâches parallélisées les plus lourdes et conviendra sans doute à ceux qui expérimentent le machine learning et d’autres types d’IA. Le modèle intermédiaire, PG132-20 aurait un GPU GA102-300 A1 (5248 cœurs CUDA, bus mémoire 352 bit, bande passante de 924 Go/s, selon de précédentes fuites).

Enfin la troisième variante, sans doute la RTX 3080 de base (PG132-30) embarquerait un GPU GA102-200 A1, avec 4352 coeurs CUDA et 10 Go de VRAM GDDR6 (bus 320 bit, bande passante 760 Go/s). Mais ce n’est pas la seule info de cette fuite. Car les utilisateurs du forum ChipHell confirment également le calendrier de sortie. La première carte à sortir serait la RTX 3080 20 Go intermédiaire, au tout début du mois de septembre.

Des infos sur les 3070 et 3060 font également surface

Nvidia lancerait la RTX 3080 de base avec 10 Go à la mi-septembre. La TITAN sera quant à elle lancée à une date ultérieure sans plus de précision. Trois autres références sont également reprises sur le forum. Il y a notamment un modèle PG190-10 qui semble pointer vers une RTX 3060. Mais aussi deux références rattachées à des cartes RTX 3070 (PG142-0 et PG142-10) avec 8 et 16 Go de RAM.

Des prix sont également repris. Ils seraient les suivants :

RTX 3080 Ti – 1499 $

RTX 3080 20 Go – 999 $

RTX 3080 – 749 $

RTX 3070 16 Go – 699 $

RTX 3070 8 Go – 549 $

Ces tarifs sont néanmoins à prendre avec encore plus de pincettes que le reste de cette fuite – étant donné que l’on comprend, à la lecture du forum, qu’ils relèvent en réalité davantage d’un avis éclairé que d’une réelle info en provenance d’une source fiable dans l’industrie.

Nvidia commence à teaser depuis quelques semaines l’arrivée de ses nouvelles cartes graphiques. Le 10 août, la marque a publié un mystérieux visuel repris en fin d’article. On y voit ce qui ressemble à une supernovæ en devenir. Le tout est accompagné de la mention « The #ULTIMATECOUNTDOWN 21 Days. 21 Years. » qui pourrait se traduire par « compte à rebours ultime. 21 jours. 21 ans ».

Il semble que l’on peut comprendre de ces quelques mots qu’un événement sera organisé 21 jours plus tard – le 31 août 2020. Et que Nvidia a du lourd en réserve, puisque ce dont il sera question sera la conséquence de 21 années dans l’industrie… (depuis, d’ailleurs, le compte Nvidia GeForce sur Twitter revient sur les innovations qui sont sorties tous les ans depuis 21 ans avec un tweet par jour).

Que pensez-vous de ces nouvelles infos sur les futures cartes RTX ? Attendez-vous avec impatience leur sortie pour muscler la configuration de votre PC ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.

Source : TechPlusGame