GALAX lance une RTX 3060 Ti Plus plus puissante que la RTX 3070

Alors que Nvidia vient à peine d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de RTX 3060 Ti équipée de mémoire GDDR6X, GALAX s’est jeté sur l’occasion pour lancer une GeForce RTX 3060 Ti Plus. Dans la foulée, le constructeur partenaire a dévoilé une vidéo de comparaison avec la RTX 3070, dépassée de peu par la nouvelle venue.

Il y a désormais deux ans, Nvidia sortait en grande pompe la GeForce RTX 3060 Ti, une alternative moins chère à ses RTX 3000 classiques, mais tout de même plus puissantes que l’entrée de gamme, à savoir la RTX 3060. Quelques polémiques plus tard liées, entre autres, au minage de cryptomonnaies, la carte graphique a connu un certain succès, qui a poussé à Nvidia à lancer une nouvelle édition, équipée cette fois de mémoire GDDR6X.

Si le lancement devait initialement avoir lieu avant celui des RTX 4090 et 4080, c’est finalement cette semaine que l’annonce officielle a eu lieu. De son côté, GALAX, l’un des constructeurs partenaires de Nvidia, vient tout juste de dévoiler sa version de cette nouvelle RTX 3060 Ti, sobrement intitulée RTX 3060 Ti Plus. Et ce dernier de comparer la carte graphique à la RTX 3070 dans une courte vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Une RTX 3060 Ti Plus à la hauteur de la RTX 3070

Il faut noter que la mise à niveau à la VRAM GDDR6X n’a rien d’anodin pour la carte graphique, car celle-ci offre une bande-passante 35 % supérieure à celle du modèle originel. Or, la vitesse de la mémoire est un élément crucial pour apprécier la puissance d’un GPU. Ainsi, alors que la RTX 3070 possède 5888 cœurs CUDA, contre 4864 pour la RTX 3060 Ti Plus, cette dernière profite d’une mémoire plus rapide (608 Gb/s contre 448 Gb/s).

Ainsi, c’est bien la RTX 3060 Ti Plus qui offre les meilleures performances, si l’on s’en réfère à la vidéo publiée par GALAX. Toutefois, l’écart est plutôt dérisoire. Sur des jeux comme Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered ou encore le récent A Plague Tale : Requiem, l’avantage de la RTX 3060 Ti est de quelques FPS seulement, surfant aux alentours des 70 images par seconde.

On notera toutefois que la comparaison est quelque peu hasardeuse, les deux cartes graphiques n’étant pas alignées sur les mêmes scènes de jeu, tandis que les extraits montrés sont relativement courts. Autrement dit, il semblerait qu’il ne soit pas très judicieux pour le moment de vous jeter sur la RTX 3060 Ti si vous possédez déjà une RTX 3070. D’autant que pour l’heure, nous n’avons pas réussi à la trouver en vente. Nous ne connaissons donc pas son prix exact.