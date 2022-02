RTX 3090 Ti : Nvidia ne parvient pas à fabriquer la carte graphique, mais les revendeurs l’affichent quand même à 4000€

Impossible à ce stade de prédire quand Nvidia lancera officiellement la RTX 3090 Ti. Présentée lors du CES 2022, celle-ci devait initialement être disponible courant janvier. Depuis, le constructeur n’a donné aucune nouvelle. Ce qui n’empêche pas plusieurs revendeurs de la proposer à des prix exorbitants.

Voilà presque un mois que Nvidia a levé le voile sur son RTX 3090 Ti à venir. La promesse était alors pour le moins alléchante : tout bonnement la carte graphique la plus puissante de la marque, elle serait en plus de cela disponible dans les jours, peut-être semaines à venir. Seulement voilà, Nvidia est volontairement resté flou sur la date de sortie exacte de son mastodonte. C’est à peine s’il annonce à demi-mot que celle-ci est prévue pour janvier. Certaines rumeurs tablent pour le 27.

Nous voilà le 3 février 2022, et toujours aucune trace de la RTX 3090 Ti. Ni d’explication de la part de Nvidia. Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut, comme souvent, se tourner vers les leakers. Il y a deux semaines, nous apprenions déjà que le constructeur rencontrait des soucis de production au niveau du BIOS et des autres composants. Aujourd’hui, le Youtubeur Moore’s Law Is Dead apporte un peu plus de précisions.

Nvidia est incapable de produire des RTX 3090 en quantité suffisante

Selon ses informations, Nvidia ne disposerait pas assez de GPU Ampere GA102 pour produire assez de RTX 3090 Ti et ainsi éviter les pénuries qui frappent la totalité des RTX 3000 depuis plus d’un an. Pour rappel, ce GPU équipe également les RTX A6000. On pourrait donc penser que le constructeur disposerait des stocks nécessaires pour son dernier modèle. Or, le GPU de la RTX 3090 Ti est légèrement différent dans le sens où il sera utilisé à sa pleine capacité. Et c’est justement là où le bât blesse.

Mais alors, pourquoi Nvidia a-t-il présenté la carte graphique lors du CES 2022 si les problèmes de production étaient déjà présents ? Pourquoi ne pas attendre plus tard dans l’année, par exemple après le refresh des RX 6000 prévu par AMD pour riposter ? La question reste pour l’heure en suspens. Pour autant, cela n’empêche pas les revendeurs de proposer la RTX 3090 Ti. Certains n’hésitent même pas à afficher des prix dépassant les 4000 dollars.