La RTX 3050 s’affiche à 589€, bien loin des 279€ conseillés par Nvidia

Alors que Nvidia annonçait un prix de 279 € pour sa nouvelle carte graphique entrée de gamme, la RTX 3050 est actuellement disponible aujourd’hui à des tarifs avoisinant les 600 €. Il s’agit là des seuls modèles en vente, alors que le constructeur promettait plus de stocks que pour ses autres GPU.

Dans notre test de la RTX 3050, nous posions cette question simple mais non moins existentielle : est-il possible d’obtenir une carte graphique capable d’afficher du ray tracing et équipée de DLSS à mois de 300 € ? En temps normal, cette question serait rhétorique, car le prix conseillé par Nvidia est de 279 €. Mais nous ne traversons pas des temps normaux, en tout cas certainement pas dans le monde des cartes graphiques.

Pénurie par-ci, pénurie par là… Vous commencez à connaître la chanson. Depuis maintenant plus d’un an, les stocks de GPU sont frappés par des ruptures sans fin qui font grimper les prix jusqu’à des sommets auparavant inimaginables — malgré quelques rares lueurs d’espoir. C’est donc sans réelle surprise que les seuls modèles de RTX 3050 disponibles à l’heure actuelle se vendent à… 589 €.

Les prix pour la RTX 3050 grimpent à presque 600 €

En soi, Nvidia a donc tenu promesse. Il existe bel et bien plus de stock disponible pour la GeForce RTX 3050 que pour ses voisines de gamme — dans la mesure où elle est, tout simplement, disponible. Mais pas certain que les joueurs acceptent de se jeter sur un modèle dont la fiche technique est bien moins généreuse que celle de ses comparses, et ce, pour 300 € de plus que prévu.

Sur le même sujet : La RTX 3050 de Nvidia est jusqu’à 24 % plus puissante que la RX 6500XT d’AMD

Encore que. La situation des RTX 3000 semble tellement désespérée que ceux qui attendent depuis des mois de revoir leur setup pourraient bien finir par se laisser tenter. Mais, en relativisant, cela paraît assez peu probable. Pour le même prix, beaucoup optent plutôt pour des modèles plus anciens mais plus puissants que cette nouvelle entrée de gamme, en faisant le sacrifice des fonctionnalités pourtant intéressantes.

C’est ainsi que la majorité des joueurs PC sont équipés d’une GTX 1060, capable d’afficher la plupart des jeux actuels à condition de ne pas être trop gourmande sur les réglages, plutôt qu’une carte graphique dernier cri. Au vu de la situation actuelle, il s’agit là d’une décision aussi compréhensible que censée.