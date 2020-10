RTX 3080 : MSI profiterait de la pénurie pour vendre ses cartes deux fois plus cher sur eBay

D'étranges listings de cartes MSI RTX 3080 sont apparus sur eBay – avec des prix deux fois plus élevés que le prix de vente conseillé. Les annonces étaient en réalité postées par Starlit Partner, une filiale du constructeur, provoquant la fureur des joueurs qui accusent MSI de profiter de la situation. MSI s'est depuis excusé et propose de rembourser la différence.

MSI a admis dans un communiqué de presse que l'une de ses filiales, Starlit Partners, a vendu ses cartes RTX 3080 sur eBay près du double de leur prix de vente conseillé. La “combine” aurait pu passer totalement inaperçue sans la vigilance d'une poignée d'internautes sur Reddit. On apprend ainsi que Starlit Partners est une filiale lancée par MSI en 2016. “MSI spécule ses propres 3080 sur eBay sous le nom Starlit Partner. En parcourant l'inventaire de Starlit Partner, on comprend que tout ce qu'ils vendent est MSI, pour la plupart (peut-être pas tous) neuf et en boîte. Ils ont même le culot de dire ‘on travaille en partenariat avec le fabricant'. Sauf qu'ils sont littéralement le fabricant en question”, peut-on lire dans le thread d'origine sur Reddit.

RTX 3080 sur eBay : MSI s'excuse et propose de rembourser la différence

Et de poursuivre : “une carte RTX 3080 normalement vendue 759,00 dollars est potentiellement vendue par le fabricant pour 1359,00 dollars, et ils les vendent littéralement comme des petits pains. Quelques unes étaient encore disponibles lorsque j'ai commencé à me pencher sur la question et maintenant l'enchère dit ‘0 disponibles, 4 vendues'”, raconte u/Rugged_as_fuck sur le réseau social. Et de lancer : “même si c'est légal, c'est certainement malhonnête, alors pourquoi ne se font-ils pas totalement crucifier à l'heure où on en parle ?”. Quelques heures plus tard, on ne trouvait plus aucun listing du fameux Starlit_partners. Puis MSI a décidé de répondre directement sur Reddit. Loin de nier les faits, le constructeur avance néanmoins que la mise en vente des cartes à ce prix était le fruit d'une “erreur” :

“Starlit Partners est une filiale commerciale individuelle de MSI. Ils s'occupent des excès d'inventaire et produits reconditionnés et n'ont normalement pas accès aux produits qui viennent d'être lancés comme les GPU de la série GeForce RTX 30. C'est pourquoi nous avons mené une enquête qui nous a permis de découvrir une erreur qui leur a permis d'accéder à un inventaire qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'utiliser”, se défend MSI dans son communiqué. Et d'ajouter : “Starlit Partners a reçu l'ordre de contacter chacun des clients qui ont acheté ces GPU et de leur offrir deux options – retourner le produit pour obtenir un remboursement complet, ou un remboursement partiel du montant payé au-delà du prix recommandé par MSI. MSI mettra en place des politiques plus strictes pour éviter qu'une situation telle que celle-ci ne se reproduise“, conclut la firme.