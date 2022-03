Les RTX 3060 de 2022 sont plus puissantes que les RTX 3070 de 2021, voici pourquoi

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il arrive que des cartes graphiques moins haut de gamme puissent être plus puissantes que leurs consœurs. En réalité, ceci est surtout dans le cas des PC portables très récents. En effet, d’année en année, les constructeurs augmentent les performances de leur machine et, par la même occasion, celles du GPU.

Lorsque la GeForce RTX 3060 est arrivée sur le marché début 2021, le succès a été quasi immédiat. Il faut dire qu’avec la situation pour le moins compliquée des stocks de l’époque, couplée nécessairement avec une hausse exponentielle des prix, les joueurs ne se sont pas fait prier pour se jeter sur une carte graphique moins chère que ses congénères. Au risque de faire l’impasse sur les performances… du moins, en théorie seulement.

En effet, selon des benchmarks réalisés sur 3DMark, certains PC gaming portables équipés de RTX 3060 obtiennent de meilleures performances que ceux sur RTX 3070. Comment est-ce possible ? En réalité, tout se joue sur la date de sortie. Alors que les RTX 4000 se font encore attendre, Nvidia n’a pas sorti de nouvelle génération de GPU depuis plus d’un an. Or, entre temps, les constructeurs de PC continuent de commercialiser de nouveaux produits, qu’ils doivent rendre plus performants pour convaincre les utilisateurs.

Mieux vaut un PC portable récent qu’une RTX 3090

De fait, ils trouvent plusieurs combines permettant d’augmenter la puissance sans changer la carte graphique. Prenons l’exemple de l’Asus TUF Gaming F15 FX507ZM, sorti en 2022. Équipé d’une RTX 3060, il obtient un meilleur score sur 3DMark que l’Asus TUF Gaming A15 FA506QR-AZ061T, équipé d’une RTX 3070… mais sorti l’année dernière. Comment ?

Sur le même sujet : Des centaines de GeForce RTX 3060 vendues à prix cassé envahissent le marché de l’occasion

Pour ce faire, la firme a augmenté le TGP à 140W, au lieu de 95W pour le modèle de 2021. La fréquence d’horloge a également été considérablement boostée, puisqu’elle passe de 1710 MHz à 1927 MHz. Couplé à une RAM DDR5 plus rapide, le laptop obtient ainsi des performances graphiques meilleures de 10 % à 20 %. Soit assez pour dépasser les performances de l’Asus TUF Gaming A15 FA506QR-AZ061T et de sa RTX 3070. Morale de l’histoire : si vous souhaitez un PC portable pour le gaming, regardez plutôt les modèles plus récents.