La Nintendo Switch 2 testée par les développeurs, la sortie pour 2024 se précise

Plusieurs sources s’accordent désormais pour dire que Nintendo a bel et bien présenté sa Switch 2 aux développeurs lors de la Gamescom. Plusieurs détails ont depuis fuité. Les heureux élus parlent ainsi d’une console dont la puissance égale celle de la PS14, mais qui parvient à obtenir un rendu PS5 et Xbox Series grâce au DLSS. La sortie prévue pour 2024 se fait de plus en plus plausible.

Il y a quelques jours, quelques voix affirmaient timidement que la Nintendo Switch 2 avait été présentée à poignée d’élus lors de Gamescom. Certains en avaient alors profité pour annoncer des informations croustillantes à venir sur la console. Il semblerait que ce jour soit arrivé. Deux rapports conjoints, signés par Eurogamer et Video Game Chronicles, délivrent en détail toutes les avancées repérées par les développeurs qui ont pu prendre la console en main.

La démonstration de Nintendo se serait ainsi déroulée sur une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, tournant à un meilleur framerate et une plus grande définition. Les performances exactes n’ont cependant pas été dévoilées. D’autres sources évoquent également un passage sur The Matrix Awakens, la démo de l’Unreal Engine 5 publiée par Epic en 2021. Vous l’aurez compris, Nintendo vise très clairement (oserait-on dire enfin ?) un réel bond en avant côté performances.

Les premiers retours sur la Nintendo Switch 2 évoquent un rendu PS5/Xbox Series

Côté hardware, nous pourrions ainsi nous attendre à des performances similaires à l’ancienne génération de consoles de Sony et Microsoft, soit la PS4 et la Xbox One. Toutefois, la Nintendo Switch devrait pouvoir compter sur un atout de taille : le DLSS. Grâce à la technologie de Nvidia, les testeurs rapportent, la console parvient à afficher un rendu similaire à la PS5 et Xbox Series X. Et oui : la machine prendrait également en charge le ray tracing.

Un tel bond technologique pose nécessairement la question de la portabilité, atout majeur de la Switch actuelle. Pourtant, à en croire les développeurs, Nintendo n’aurait pas fait l’impasse sur ce point, ce qui suggère que sa prochaine console fonctionnera sur le même principe. Du reste, de précédentes fuites ont évoqué la présence d’un écran LCD ainsi qu’une sortie prévue pour 2024. Si tous ces détails techniques sont encore à prendre avec des pincettes, la fenêtre de lancement, elle, devient de plus en plus crédible.

Source : Video Game Chronicles