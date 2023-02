Nintendo Switch : prix, date de sortie et fiche technique

La Nintendo Switch est maintenant officielle. Le 13 janvier, à 5h du matin heure française, Nintendo dévoilait sa toute nouvelle console avec de nombreux détails. Parmi eux, le prix, la date de sortie, quelques caractéristiques techniques et d’autres informations, notamment la liste des jeux.

Une fiche technique complète mais pas officielle

Fiche technique Accessible pour les applications CPU 4 coeurs ARM Cortex-A57, 2GHz max

Cache L2 2 Mo

ARM v8 64 bits

Chiffrement activé 3 coeurs (à déterminer) GPU Architecture NVIDIA Maxwell 2nd gen

256 coeurs CUDA, 1 GHz max

1024 flops/cycle

Texture : 16 pixels/cycle

Fill : 14,4 pixels/cycle A déterminer Décodeur vidéo H.265, H.264, VP9, VP8, MPEG4, MPEG2 Ne supporte que le H.264, le VP9 et le VP8 Mémoire système 4 Go

Bande passante : 25,6 Go/s

VRAM : partagée 3,25 go (encore à déterminer) Stockage système 32 go, taux de transfert max : 400 mo/s Sauvegarde des données et installation d'applications Carte SD microSD, SDHC, SDXC Désactivé (activé dans le futur, seulement pour les développeurs) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sans limite LAN optionnel, 1 gb/s Sans limite Bluetooth Bluetooth 4.0 + LE Désactivé USB USB 2.0 et 3.0 Désactivé Sortie vidéo 1920×1080 à 60 fps

3840×2160 à 30 fps 1920×1080 à 60 fps max Sortie audio 192 KHz max, 24 bits, 7.1 48 KHz max, 16 bit, 5.1 Ecran 6,2 IPS LCD, 1280x720p Sans limite Haut-parleurs Stéréo 48 KHz, 16 bits, 2.0 Sans limite Ecran tactile Capacitif multi-touch 10 points, 1280×720 points les 15 points aux bords sont désactivés Capteur de luminosité Oui Désactivé

Suite à la fuite des carnets développeurs officiels de la Nintendo Switch, nous sommes à même de dévoiler la fiche technique complète de la console. A gauche, vous pouvez voir les capacités techniques de la console. A droite, la puissance exacte que sont autorisés à utiliser les développeurs pour leurs jeux et applications.

Notez tout de même que ces informations, bien que confirmées par plusieurs développeurs et sources internes, ne sont pas officielles. Le constructeur japonais a seulement officiellement dévoilé la taille de 6,2 pouces de son écran et sa définition 720p, tandis que la console passe à 1080p une fois posée sur sa station TV.

Sa capacité de stockage est de 32 Go avec une partie dédiée au système. Nintendo a tout de même intégré un port microSD, on pourra donc augmenter sa capacité grâce à une carte microSDXC.

Du côté de la connectivité, la console est compatible Wifi 802.11ac et permettra de jouer en local sans fil jusqu’à 8 joueurs. La console dispose également d’un connecteur USB-C pour la recharge de la tablette, situé en bas de celle-ci ainsi que de deux ports USB sur son dock TV. Il est également possible de brancher un câble Ethernet via un adaptateur USB.

Interface claire et minimaliste

Cette première image, extraite par un développeur, nous montre l'interface telle qu'elle est lorsqu'un jeu est mis en pause. Nintendo sembler jouer la carte de la simplicité et du minimalisme, comme à son habitude.

En mode tablette, la console disposera d'un écran de verrouillage afin d'éviter de la lancer par inadvertance dans votre sac. Un menu rapide est accessible en restant appuyé sur le bouton Accueil, bien que nous ne connaissions pas encore son utilité.

Voici les paramètres qui seront accessibles sur la console :

Mode avion

activation du bluetooth

gérer le Wi-Fi

gérer le NFC

gérer la luminosité écran

verrouillage d’écran

réglages utilisateur

créer/modifier Mii

gestion de thème

gestion de manette

mise à jour système

Nous savons également que 8 utilisateurs au maximum pourront avoir un compte sur la console. Il est possible de connecter un compte Nintendo sur plusieurs Switch, mais les sauvegardes ne seront pas synchronisées.

Beaucoup de jeux, mais pas tout de suite

Une console c’est bien, mais avec des jeux c’est encore mieux. Nintendo a été transparent sur le sujet et a annoncé que pas moins de 80 jeux étaient en développement actuellement sur la console. Si de grandes licences seront de la partie, les dates de sortie sont encore floues.

On sait dores et déjà que “Zelda Breath of the Wild” sortira en même temps que la console, et ça tombe bien puisqu’il est très attendu. Autre jeu prévu pour la sortie, “1 2 Switch” qui est un jeu multijoueur dans lequel on s’affronte par manettes interposées. Mario sera bien de retour mais le nouveau jeu Super Mario Odyssey n’arrivera pas avant fin 2017.

D’autres jeux provenant d’éditeurs tiers sont également programmés. On pense par exemple à FIFA, Rayman Legends ou encore Skyrim qui seront bien disponibles sur la Nintendo Switch mais aucune date précise n’est encore annoncée. Malgré la taille de stockage limitée de la console, ceux-ci seront à même de proposer des Season Pass avec leurs jeux.

Une autonomie dans la moyenne

La Switch étant également une console portable, l’autonomie de la machine soulevait de nombreuses interrogations. Là encore, Nintendo a fait preuve de transparence et a annoncé une autonomie comprise entre 2h30 et 6h30. On est dans la moyenne de ce qui existe déjà. La Nintendo 3DS par exemple affiche une autonomie comprise entre 3 et 5h.

Tout va dépendre en fait des jeux qui tournent. Nintendo explique par exemple que l’on pourra jouer à Zelda durant 2h30 avant que la batterie ne lâche. L’autonomie de 6h30 devrait quant à elle concerner des jeux moins gourmands, certainement les jeux NES et SNES offerts avec l’abonnement au service en ligne de la firme.

Du jeu en ligne gratuit, au début

Le service en ligne justement parlons-en. Nintendo n’a jamais été un expert en la matière, ce n’est rien de le dire. Mais le nippon ne compte pas se laisser abattre et souhaite rattraper son retard sur ses rivaux Sony et Microsoft avec leurs consoles respectives.

Ainsi, Nintendo va proposer un service de jeu en ligne payant, comme ses concurrents, sous forme d’abonnement mensuel aux environs de 30€. On pourra jouer donc, discuter avec des amis grâce à un service de chat dédié et également profiter de tout l’environnement Nintendo. D'ailleurs, Nintendo propose dores et déjà de créer son compte et de réserver son pseudo.

Mais avant d’être payant, le service sera gratuit. En fait, au lancement de la console, le jeu en ligne sera totalement gratuit puisqu'en bêta. Mais quelques mois plus tard, à l’automne, il deviendra payant pour sa sortie finale.

Notons que des jeux NES et SNES seront offerts à tous les abonnés, et ce mensuellement. Toutefois, ces jeux ne seront disponibles que durant ce mois avant de disparaître : vous ne les possédez pas, mais les louez de facto.

Notez également que les fonctionnalités de discussion seront reliées à une application mobile qui sera payante. Il semble impossible de lancer une “Party” comme sur PS4 via la console : il vous faudra obligatoirement passer par cette application.

Toutefois, le jeu en ligne sur Nintendo Switch prévoit bien de pouvoir inviter ses amis à partir de la console, créer des groupes de jeu et consulter des classements en ligne. Un aspect “réseau social” serait également de la partie, vous permettant de créer des actualités et commenter celles de vos amis. La sauvegarde en ligne serait également prévue.

Si vous vous attendiez à plus de fonctionnalités web, arrêtez-vous ici. Nous savons déjà que Netflix ne sera pas présent sur la console, et un navigateur web n'est pas non plus prévu au lancement. Pas de panique toutefois : un web applet vous permettra tout de même de vous connecter à un réseau wi-fi public.

Les Mii seront de retour, avec toujours plus de personnalisations. Mais ils ne stockeront désormais plus le nom de leur créateur ou leur anniversaire, et seront modifiables par tout le monde.

Packs et accessoires : sortez les mouchoirs

Dans un premier temps, la Nintendo Switch sera vendue dans deux packs différents. Le premier intégrera des manettes noires sobres, alors que le second intégrera ces mêmes contrôleurs mais en bleu et rose. Et si vous souhaitez compléter la collection, préparez les mouchoirs.

Car c’est la mauvaise surprise de la Nintendo Switch. Les accessoires sont tout simplement vendus à des prix prohibitifs. Une moitié de manette Joy-Con coûte 50 euros, une manette complète 80 euros. La console est par ailleurs vendue sans aucun jeu.

Nintendo facture “1 2 Switch” au tarif normal alors qu’il aurait mérité d’être intégré directement au pack. Pour connaître les prix de tous les accessoires, vous pouvez consulter l’article de nos confrères de Papergeek.

Précommandes, prix et date de sortie

La Nintendo Switch est commercialisée dans l'Hexagone depuis le 3 mars 2017. En six ans de carrière, elle est successivement devenue la console de jeu la plus vendue en France en décembre 2022, et la troisième console la plus vendue au monde dès le mois de février 2023.

Rien que sur la journée de lancement, les prix n’ont cessé de changer. Nous vous conseillons donc de suivre tout ça au jour le jour puisque les tarifs sont susceptibles de changer. Si vous vous inquiétez de revoir l'épisode NES Mini arriver, pas de panique : Nintendo prévoit 2 millions de stocks pour son lancement, les précommandes devraient donc être facilement honorées. En atttendant de savoir si vous allez craquer, on vous propose de découvrir notre test complet de la Nintendo Switch, histoire de vous faire un premier avis.