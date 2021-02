La Switch Pro est un serpent de mer dont nous parlons depuis des mois. Nintendo est toujours resté très évasif à son sujet et pour l'instant, rien n'a été officialisé. Date de sortie, caractéristiques, nous avons compilé toutes les fuites concernant ce produit mystère.

La Switch Pro. Voilà un serpent de mer qui n’en finit pas. C’est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis depuis la sortie de la console en 2017. Cependant, elle n’existe pas, du moins pas officiellement. Nintendo n’a que très peu communiqué sur le sujet et les informations sont rares.

Dans ce dossier, nous allons résumer tout ce que l’on sait sur la machine et passer en revue les fuites, les rumeurs, mais aussi le positionnement de Nintendo. Bien entendu, nous le mettrons régulièrement à jour si d’autres informations apparaissent.

Comment s’appellera la nouvelle Switch ?

Par habitude, nous l’appelons la Switch Pro, mais rien ne dit que Nintendo choisira cette appellation si la console sort un jour. Elle pourrait très bien s’appeler la Switch U par exemple, ou la Switch 2, ou même la Switch XL, qui sait ?

Un insider en provenance du Brésil évoque lui un nom évocateur : Super Switch. Cela permettrait de faire comprendre que nous avons là un modèle supérieur et aussi de faire référence à la Super Nintendo, qui fête ses trente ans cette année.

Mais pour l'instant, rien de concret de ce côté-là.

Quand sortira la Switch Pro ?

La Switch Pro n’est pas annoncée, elle n’a donc logiquement pas de date de sortie. On ne peut faire que des suppositions. En mars, cela fera quatre ans que la première Switch est sortie. Étant donné que la durée de vie moyenne d’une console est de sept ans, ce serait pour Nintendo le bon moment de la sortir pour relancer la machine. Le géant japonais avait d’ailleurs affirmé il y a quelques mois que la console n’en était qu’à la moitié de son cycle de vie.

On se souvient que la Switch est sortie avec Zelda Breath of the Wild en jeu de lancement. Le deuxième épisode étant en développement (date encore inconnue), on peut imaginer qu’une deuxième version de la console accompagne sa sortie pour marquer le coup. Un leaker brésilien (le même qui a évoqué le nom Super Switch) affirme qu’elle ne serait pas lancée avant la fin de l’année fiscale de Nintendo, soit avril prochain. Un analyste de Kantan avait il y a peu parié sur la sortie d’une Switch Pro en 2021.

Du côté de Nintendo, le flou artistique est volontairement entretenu. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de sa société, le président Shuntaro Furukawa a été interrogé par Bloomberg au sujet de l'éventuelle console. Il a simplement répondu qu'une annonce n'était pas prévue dans l'immédiat et que Nintendo allait se concentrer sur la vente des Switch édition Mario et Monster Hunter Rise. Ces deux versions seront commercialisées bientôt.

Quelles seront les améliorations ?

La Switch a beau être une excellente console, elle était déjà techniquement dépassée lors de sa sortie. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Difficile en 2021 de se contenter d’un écran médiocre en 720p. C’est bien sur cette partie précise que les rumeurs se veulent les plus insistantes.

Le leaker SciresM a fouillé dans le firmware de la console et a trouvé une mention d’un nouveau format d’écran. Nom de code Aula, qui supporterait la 4K pour le mode docké. Il y a quelques mois, Nintendo aurait demandé aux développeurs de se préparer à créer des jeux pour ce format.

Concernant l’écran de la console en lui-même, les rumeurs évoquent l’arrivée d’une dalle OLED de meilleure qualité, voire miniLed. Si SciresM ne parle pas d’une définition améliorée, on ne cracherait pas sur un support du 1080p pour jouer en mode portable. Un écran plus grand (celui de la Switch fait 6,2 pouces) ne serait pas de refus non plus. Selon la même source, la Switch Pro embarquerait un SoC plus puissant (afin d’afficher de la 4K) ainsi qu’une meilleure batterie.

Cependant, l’arrivée d’une Switch Pro ne fait pas l’unanimité chez les développeurs. Dans les colonnes de Nintendo Everything, Ruud van de Moosddijk, fondateur du studio Engine Software, estime que cette nouvelle version pénaliserait les possesseurs du premier modèle. Les développeurs seraient alors obligés de se limiter et ne pourraient exploiter pleinement les capacités de la nouvelle console. Néanmoins, l’exemple des différentes PS4 et Xbox One sorties ces dernières années ont plutôt tendance à lui donner tort.

Y’a-t-il eu des précédents ?

Sortir une version améliorée de la Switch ne serait pas une manœuvre extrêmement audacieuse. L’histoire du média est jalonnée d'exemples de ce type. On peut citer les récentes PS4 Pro et Xbox One X, qui ont cohabitent avec les modèles similaires, mais inférieurs, voire même les Xbox Series X et S. Nintendo est également un habitué de la chose.

Par exemple, la PlayStation première du nom, sortie en 1995 en Europe, devait à la base être une version améliorée de la Super Nintendo et lui permettre de lire des CD en plus des cartouches. Le projet est tombé à l’eau et Sony a continué le développement dans son coin, avec le résultat que l’on connaît. En 1999, Nintendo sort au Japon la Nintendo 64DD, une extension pour la console du même nom. Cela lui permettait d’avoir plus de mémoire, et donc des jeux plus beaux, ainsi qu’une connexion Internet. Néanmoins, le projet ne fit pas l’unanimité et Nintendo stoppa les ventes au bout de deux ans.

La Game Boy Advance est la première console du constructeur a connaître un « refresh » fructueux. En 2003, la Game Boy Advance SP donne un coup de jeune à la Game Boy Advance classique sortie en 2001, en lui attribuant une nouvelle forme et surtout un écran rétroéclairé.

La Nintendo DS, sortie en 2005 en Europe, a connu trois autres déclinaisons (DS Lite, DSi et DSi XL). La Nintendo 3DS, sortie en 2011, a elle multiplié les versions afin de séduire le plus large public possible. Il y a eu six Nintendo 3DS au total, en comptant les modèles 2DS (qui fait tourner les mêmes jeux). Enfin, la Switch a subi le même sort avec la Switch Lite, uniquement pensée pour le jeu en mode portable. L’arrivée d’une Switch Pro ne serait donc pas quelque chose d’exceptionnel. Elle irait même dans la logique du constructeur.

Nintendo a-t-il un intérêt à lancer une Switch Pro ?

En 2021, l’arrivée d’une Switch Pro fait sens, et ce pour plusieurs raisons. L’année 2020 a été bonne pour Nintendo, qui n’a jamais vendu autant de consoles de son histoire. En France, elle a presque atteint les 5 millions d’unités écoulées depuis sa sortie, connaissant une croissance à deux chiffres selon le directeur de Nintendo France. Dans le monde, ce sont plus de 80 millions d’exemplaires qui ont été écoulés, bien aidé en 2020 par des titres phares comme Animal Crossing New Horizons, énorme carton. À titre de comparaison, la Wii, plus grand succès de la marque, s’était écoulée à 101 millions d’exemplaires au total.

Sortir une Switch Pro pourrait permettre à Nintendo de diversifier son offre et d’attirer des joueurs adeptes de performances sans se couper de sa base. Cette version profiterait également de l’excellente dynamique que connaît actuellement le produit. De plus, une Switch Pro pourrait apporter une vraie plus-value aux joueurs. Un écran OLED en 1080p serait par exemple plus agréable à l’œil et une autonomie améliorée ne serait pas du luxe. De même, on ne cracherait pas sur un petit redesign au niveau de la manette pour un plus grand confort. On a tous eu les mains engourdies après plusieurs heures sur Breath of the Wild.

Il faut aussi garder à l'esprit qu'une Switch Pro n'est pas une nécessité absolue pour Nintendo, qui est actuellement au sommet de la vague au niveau des ventes. Quel intérêt de sortir une nouvelle console alors que celle d'aujourd'hui se vend encore très bien ? Et vous, croyez-vous en une Switch Pro ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Nous tiendrons évidemment ce dossier à jour en fonction des différentes fuites ou des annonces potentielles de Nintendo. Et vous, seriez-vous tenté par une Switch Pro ? Dites-le-nous dans les commentaires !