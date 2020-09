Switch : Nintendo prépare le lancement d’une console 4K

Nintendo a demandé aux Studio produisant des jeux pour la Switch de rendre leurs titres « 4K Ready ». De quoi teaser l’arrivée d’une console à la fiche technique plus musclée qui pourrait lancer des jeux en 4K.

Des responsables de studios cités – sous couvert d’anonymat – par Bloomberg révèlent que Nintendo demande en ce moment aux développeurs de jeux Switch de rendre leurs titres « 4K Ready » – autrement dit prêts pour la 4K. Des rumeurs persistent depuis un certain temps autour de l’arrivée d’une nouvelle Switch avec une fiche technique plus musclée.

Des développeurs révèlent que Nintendo leur demande d’adapter les jeux Switch à la 4K

A en croire Bloomberg, la demande cadrerait avec des ajouts au catalogue prévus pour 2021 – année qui pourrait dès lors correspondre à la sortie de cette nouvelle console. L’arrivée d’une hypothétique « Switch Pro » revient régulièrement depuis plusieurs mois. Des sites comme The Verge et Bloomberg se sont fait écho de sources proches des lignes de production suggérant bien qu’un appareil doté d’un nouveau chipset Tegra plus performant arrive.

La 4K revient régulièrement comme l’un de ses possibles arguments de vente. Depuis sa sortie, la Switch rencontre un succès fulgurant, et ce, malgré une qualité d’image en retrait des consoles concurrentes. Comme l’ont expliqué depuis plusieurs responsables Nintendo, le constructeur se concentre sur ce produit sur une expérience utilisateur innovante. Ce qui se traduit par son caractère hybride (console de salon / portable) et des jeux comme Nintendo Labo.

Les développeurs qui gravitent autour de Nintendo ont également participé au succès de l’appareil, avec des titres comme Zelda Breath of the Wild ou Animal Crossing. Des jeux qui mettent aussi en évidence les limitations de la formule actuelle, notamment la piètre définition de l’écran de la console. En soit, Nintendo n’a pas vraiment « besoin » de lancer dès maintenant une évolution de la Switch. Le produit continue de bien se vendre.

Néanmoins le lancement de la Switch Lite moins chère en 2019 a boosté les ventes de la console en permettant à Nintendo de toucher un public plus large. Les ventes de Switch ont également dans l’ensemble bien profité de la pandémie de coronavirus. La sortie d’une « Switch Pro » à la fiche technique plus musclée pourrait permettre à la console de Nintendo de continuer à exister à côté de la PS5 et Xbox Series X qui misent justement sur la qualité d’image.

Que pensez-vous de l’arrivée qui semble se confirmer d’une Switch 4K ? Partagez votre avis dans les commentaires !