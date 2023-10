La Nintendo Switch actuelle recevra de nouveaux jeux au moins jusqu’en mars 2025

Nintendo a déjà dévoilé jusqu’à quand sera supportée la Nintendo Switch actuelle, c’est-à-dire jusqu’à quand celle-ci continuera de recevoir de tout nouveaux jeux vidéo. Après cela, son avenir va devenir plus incertain.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est entretenu avec le site d'information japonais The Nikkei au sujet de la Nintendo Switch et des projets de l'entreprise pour l'avenir. Il en a profité pour dévoiler que l'entreprise travaille toujours sur des jeux destinés à la Nintendo Switch qui sortiront d'ici l'année fiscale se terminant en mars 2025.

Généralement, lorsqu'une nouvelle console sort, le matériel existant continue d'être pris en charge pendant un an ou deux après. Les commentaires de Furukawa prennent donc tout leur sens si l'on considère qu'une Switch 2 devrait être lancée en 2024. Pour compléter 2023, les joueurs Nintendo Switch peuvent s'attendre à voir Super Mario Bros. Wonder, WarioWare : Move It !, Fantasy Life i, et Professor Layton and the New World of Steam, entre autres. En 2024, il y a déjà quelques jeux prévus, dont notamment Princess Peach : Showtime !, Mario vs. Donkey Kong, Luigi's Mansion : Dark Moon et Paper Mario : The Thousand-Year Door, et d'autres devraient être annoncés prochainement.

Les premiers jeux de la Nintendo Switch 2 seront cross-gen

Ces déclarations signifient que les premiers titres de la Switch 2 seront probablement cross-gen, à l'instar des premiers titres de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. En d’autres termes, ils seront à la fois disponibles sur la nouvelle génération, mais également sur la Nintendo Switch actuelle.

L'indice le plus clair de l'arrivée d'une Switch 2 l'année prochaine est apparu le mois dernier lorsque Nintendo a montré aux développeurs de jeux une version de Breath of the Wild fonctionnant sur le matériel Switch 2 à huis clos lors de la Gamescom. Nintendo aurait d’ailleurs récidivé au cours du Tokyo Games Show à la fin du mois de septembre. Selon certains leakers, un membre de l’équipe Xbox était présent et s’est vraisemblablement montré très enthousiaste.

De telles démonstrations précèdent généralement l'inscription des développeurs pour recevoir des kits de développement afin qu'ils puissent commencer à travailler sur des jeux pour la nouvelle console, mais on sait que plusieurs studios ont déjà reçu des consoles depuis plusieurs mois déjà.