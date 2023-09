La Nintendo Switch 2 serait aussi puissante que la PS4, il va y avoir des déçus

A l'occasion du procès entre la FTC et Microsoft au sujet du rachat d'Activision-Blizzard-King, des documents internes ont été publiés. On y apprend notamment que l'éditeur américain connaît l'existence de la Switch 2 depuis décembre 2022. D'après ces courriels, la future console de Nintendo sera aussi puissante que la PS4 et la Xbox One.

Depuis quelques mois maintenant, les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 se multiplient sur la toile. Toutefois, l'existence de la console s'est concrétisée à la début septembre 2023. En effet, plusieurs sources fiables ont affirmé que BigN a présenté en catimini la Switch 2 à plusieurs développeurs lors de la Gamescom, le salon du jeu vidéo organisé à Cologne.

D'après les premières informations partagées ici et là, on peut s'attendre à une nette amélioration des performances. En effet, la Switch 2 serait vraisemblablement aussi puissante que la PS4 et la Xbox One. Mais ce que l'on retient surtout, c'est que la console serait compatible avec la technologie de super-échantillonnage de Nvidia : le DLSS. En d'autres termes, la Switch 2 pourrait offrir une expérience fluide avec un framerate pouvant dépasser les 60 FPS sur la majorité des titres.

Comme vous le savez peut-être, le procès entre la FTC (la Chambre de commerce américaine) et Microsoft au sujet du rachat d'Activision-Blizzard a permis à plusieurs reprises d'en apprendre plus sur les coulisses de l'industrie du jeu vidéo. Et bien justement, des courriels internes viennent de dévoiler une nouvelle information de taille.

La Switch 2 aussi puissante que la PS4 d'après ces documents d'Activision

On apprend notamment que des cadres d'Activision, dont son PDG Bobby Kotick, ont rencontré des responsables de Nintendo en décembre 2022 pour discuter de la prochaine Nintendo Switch. Ainsi, dans une série de mails internes, Chris Schnakenberg, responsable de la stratégie et des relations avec les partenaires d'Activision, a réalisé un compte-rendu des infos partagées par Nintendo.

Ces documents, majoritairement caviardés pour des besoins évidents de confidentialité, ont tout de même laissé filtrer quelques informations : “Compte tenu de l'étroite proximité avec les plateformes Gen8 en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4/Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions faire quelque chose de convaincant pour la NG Switch (ndrl : Switch de nouvelle génération)”.

Activision confirme donc les premières données publiées sur la Switch 2 et annonce à son tour des performances proches de la PS4 et de la Xbox One. Pas de quoi ravir les fans donc qui s'attendaient à une franche évolution graphique avec la Swich 2. Pour rappel, les dernières rumeurs évoquent une sortie de la Nintendo Switch 2 pour la fin d'année 2024.

Source : The Verge