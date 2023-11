Switch 2 : malgré les preuves évidentes, Nintendo nie tout en bloc

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait froncer les sourcils en démentant certaines rumeurs persistantes entourant un successeur potentiel à la Nintendo Switch, sa console portable phare.

Alors que les rumeurs d'une “Switch 2” continuent de prendre de l'ampleur, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, semble déterminé à contester la véracité de tous les rapports que nous avons pu lire ces dernières semaines.

Plusieurs sources ont affirmé que l’entreprise nippone avait présenté une nouvelle console à huis clos lors du salon Gamescom, qui a eu lieu il y a plusieurs semaines maintenant, avant de la montrer à nouveau à quelques développeurs à l’occasion du Tokyo Games Show. Cependant, lors d'une récente conférence sur les revenus de l’entreprise, Furukawa a abordé les dernières discussions sur la « Switch 2 » en déclarant : « Les rumeurs en ligne qui semblent être des informations publiques ne sont pas exactes ».

Nintendo réfute les rumeurs autour de la Switch 2

Malgré plusieurs rapports concordants de sources généralement très fiables, selon lesquels des développeurs triés sur le volet ont eu l'occasion d'assister à une démo de la prétendue prochaine console Nintendo, l’entreprise affirme que tout cela n’est pas exact, sans plus de précisions.

Pour rappel, ces rapports indiquaient que la supposée “Switch 2” serait aussi puissante qu’une PS4, mais proposera une qualité similaire à la PS5 grâce à des technologies signées Nvidia telles que le DLSS. Elle aurait ainsi pu faire tourner une version modifiée de The Legend of Zelda Breath of the Wild en définition 4K et à 60 images par seconde, ainsi qu'une la démo Unreal Engine 5 d'Epic, The Matrix Awakens.

Furukawa ne s'est pas arrêté là, abordant le récent brevet pour un design à double écran qui a déclenché de nouvelles spéculations concernant la potentielle “Switch 2”. Le président de Nintendo a précisé : « Nous avons déposé un brevet en sachant que l'information serait rendue publique. Cela ne signifie pas nécessairement que nous prévoyons d'en équiper nos futurs produits ».

L'histoire a montré que Nintendo est connu pour démentir les rumeurs, pour ensuite les confirmer peu de temps après. Il semble pour l’instant très peu probable que nous recevions une annonce officielle concernant la “Switch 2” cette année, et tout porte désormais à croire que celle-ci arrivera dès l’année prochaine.