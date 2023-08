Nintendo Swich 2 : le patron de Take-Two craint que la console ne soit pas rétrocompatible

Dans une interview auprès du site GamesIndsutry, Strauss Zelnick s’est exprimé à propos de la Nintendo Switch 2. Le patron de Take-Two a notamment affirmé qu’il espérait que la future console soit rétrocompatible avec l’actuelle. Cela arrangerait bien les affaires de l’éditeur, dont plusieurs jeux sont sortis sur la Switch…

Ces derniers temps, tout semble s’accélérer pour la Nintendo Switch 2. Après une certaine période de ventre mou, tout s’est bousculé lorsqu’un partenaire de Nintendo a déclaré que la console devrait arriver courant 2024, suite à quoi des dev kits auraient été envoyé aux studios pour préparer la sortie. Aussi, tout le monde a son mot à dire sur ses attentes, même le patron de Take-Two.

Un point précis semble d’ailleurs avoir retenu l’attention de Strauss Zelnick : la rétrocompatibilité. Et pour cause, selon plusieurs rapports, tout porte à croire que Nintendo rencontrerait quelques difficultés dans ce domaine. Autant dire que Strauss n’est pas très rassuré sur la question, lui qui se positionne en tant que fervent défenseur des joueurs.

Le patron de Take-Two espère que la Nintendo Switch sera rétrocompatible, évidemment

« Vous devez donner aux consommateurs ce qu’ils veulent et optimiser leur expérience, et vous ne pouvez pas ne pas offrir une fonctionnalité que vous êtes en mesure d’offrir uniquement dans le but de maximiser les ventes », avance le PDG de Take-Two. « Cela reviendrait à rompre le contrat que vous avez passé avec les consommateurs. Vous devez faire de votre mieux pour eux. »

Vous êtes bien bon Monsieur Zelnick. Rappelons toutefois que Take-Two n’est pas exactement dénué d’intérêt sur la question. En effet, l’éditeur a déjà sorti GTA 5 sur la Nintendo Switch, et s’apprête à y porter le premier Red Dead Redeptemion, deux de ses titres les plus populaires. On comprend mieux pourquoi le PDG s’inquiète soudainement que la prochaine console puisse faire tourner ses titres.

Maintenant que nous savons que la sortie de la prochaine Switch ne devrait plus tarder, certains joueurs pourraient être tentés d’attendre le nouveau modèle plutôt que de jeter leur dévolu sur l’ancienne version. Faisant ainsi plonger les ventes du portage de Red Dead Redemption. On retiendra tout de même l’intention.

Source : GamesIndustry