Switch 2 : on en sait plus sur les Joy-Con et il y a une mauvaise nouvelle

D'après une source qui aurait pu accéder à la Switch 2 en avant-première, les Joy-Con de la console seraient légèrement différents des actuels. Le changement n'est pas énorme, mais suffira à faire grincer des dents.

La Nintendo Switch a soufflé ses 7 bougies en mars dernier. Une longévité importante pour une console de salon qui ne cherche pas à gagner la course à la puissance comme ses concurrentes de chez Sony et Microsoft. Son positionnement radicalement différent fait que l'on ressent moins le passage du temps, d'autant que la Switch OLED et son écran amélioré date de 2021 seulement. Les joueurs sont pourtant près pour accueillir une mise à jour matérielle et les rumeurs sur la sortie imminente de la Switch 2 ne cessent d'enfler.

Même si dans l'absolu il faut tout prendre au conditionnel, on en sait quand même pas mal sur la future console du constructeur japonais. D'ailleurs, elle serait prête depuis longtemps, mais il attendrait pour la dévoiler au grand public. Les professionnels du secteur eux, ont cependant pu mettre la main dessus, au sens littéral du terme, si l'on croit les dernières informations obtenues par le média espagnol Vandal. Plus précisément, Nintendo a présenté sa prochaine machine à des fabricants d'accessoires.

Les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 ont une particularité qui ne va pas plaire à tout le monde

Inutile de demander à quoi va ressembler la Switch 2, les personnes concernées ont simplement pu la toucher à travers une boîte opaque. Pas idéal, mais suffisant pour se rendre compte de deux choses. D'abord de la taille. Si l'on en croit les ressentis des sources, la Switch 2 sera un peu plus grande que la première du nom, mais plus compact qu'un Steam Deck. L'information importante concerne les Joy-Con cependant : les nouveaux seraient fixés à la console par un système magnétique, plus grâce aux rails comme les actuels.

Cela signifie que les Joy-Con de la Switch 1 ne seront pas compatibles avec la prochaine. Dommage pour celles et ceux qui espéraient une rétrocompatibilité au-delà de celle des cartouches de jeux. Malgré ce point décevant, on espère qu'il sera tout de même possible de connecter les “anciens” Joy-Con sans fil pour s'en servir comme manette supplémentaire. Aucune information ne vient confirmer ou infirmer cela pour le moment. Rappelons que la Nintendo Switch 2 est attendue pour 2025.