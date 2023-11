Hogwarts Legacy : comparée à la PS5, la version Switch fait peine à voir

La PlayStation 5 est plus puissante que la Switch de Nintendo, mais on ne s'attendait pas forcément à un telle différence de qualité sur le jeu Hogwarts Legacy. Comparatif en images.

Aujourd'hui, peu importe la plate-forme sur laquelle vous aimez lancer un jeu vidéo. PlayStation 5, Xbox Series X ou S, Nintendo Switch, PC… La plupart des titres sortent sur tous les supports ou presque, surtout quand il s'agit d'un “gros” jeu comme celui qui nous intéresse ici, Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard. Adapté de la célèbre licence Harry Potter, il vous met dans la peau d'un avatar rejoignant l'école des sorciers dans les années 1890, directement en 5e année.

Si les versions PS5 et Xbox Series X/S sont sorties en février dernier, il a fallu attendre plus longtemps pour voir le jeu débarquer sur Switch. D'abord prévu en juillet puis repoussé, il est finalement arrivé le 14 novembre. Forcément, il ne faut pas espérer la même expérience que sur les consoles de Sony et Microsoft, ou que sur PC. Sur ordinateur, Hogwarts Legacy ne demande d'ailleurs pas une machine de guerre pour être jouable confortablement. Dire que la console de Nintendo est moins puissante que ses concurrentes est un euphémisme, mais à quel point ?

La version Switch d'Hogwarts Legacy est vraiment en-dessous de celle sur PS5

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'une vidéo comparative entre les versions PS5 et Switch d'Hogwarts Legacy soit diffusée. Les constats sont assez saisissants. Sur le personnage principal déjà, créé par nos soins au début de l'aventure. On voit nettement un aliasing (effet “d'escalier” visible) au niveau de ses cheveux sur la console de Nintendo. Au niveau des textures, celle de l'eau est particulièrement grossière comparée à la PS5. Globalement, les détails ont été largement réduits voire supprimés. Il n'y a pas de pavés sur certains chemins par exemple.

L'éclairage est également géré différemment sur Switch. Là où les environnements sont assez lumineux sur PS5, ils sont plus sombres dans le portage de Nintendo. Une manière de masquer les détails des textures et de pallier la distance d'affichage moindre. Votre personnage “voit” moins loin, et un léger brouillard opacifie les éléments les plus distants. Dans l'absolu, il est tout à fait possible de passer outre ces considérations techniques pour profiter du titre. Mais si vous vouliez surtout voir l'univers d'Harry Potter modélisé de la plus belle manière, sachez à quoi vous en tenir sur Switch.