Nintendo Switch 2 : tous les modèles ne seraient pas rétrocompatibles avec les jeux de la Switch originale

Alors que les joueurs du monde entier attendent avec impatience l'arrivée de la Nintendo Switch 2, un nouveau rapport semble indiquer qu’il faudra bien faire attention à quelle version de la console acheter, en particulier si vous avez déjà joué sur la Switch originale.

Un podcast XboxEra dans lequel intervient Nick Baker, plus connu sous le nom de “Shpeshal Nick”, vient de dévoiler quelque chose d’assez intrigant au sujet de la prochaine console de jeu de Nintendo. Bien que ses informations soient à prendre avec des pincettes, elles offrent des indications intéressantes au sujet de la rétrocompatibilité de la console.

D’après le leaker, Nintendo pourrait adopter une stratégie similaire à celle de la PlayStation avec la Nintendo Switch 2. À l'instar de Sony qui a sorti une PlayStation 5 à support physique et une PS5 digitale, Nintendo pourrait prévoir au moins deux modèles différents pour la Switch 2. Cela corrobore donc un autre rapport qui mentionnait lui aussi deux modèles pour la prochaine console de Nintendo.

Toutes les Nintendo Switch 2 ne seront pas rétrocompatibles

Selon les informations partagées dans le podcast, la version digitale sera dépourvue de lecteur de cartouches. Cependant, l’absence de port dédié aux jeux physiques signifierait également que la console ne sera pas rétrocompatible avec les jeux de la Nintendo Switch originale.

Selon Baker, il était initialement prévu de proposer la rétrocompatibilité sur un seul des modèles de la Nintendo Switch 2. Cette décision pourrait donc avoir un impact significatif sur les choix des joueurs. Cela pourrait ouvrir la voie à une console plus abordable, ce qui est toujours un avantage pour les joueurs soucieux de leur budget, mais ceux qui possédaient déjà une Nintendo Switch devront acheter la version la plus chère s’ils veulent continuer à profiter des jeux de la première génération.

Pour ceux qui tiennent à jouer à leur bibliothèque de jeux Switch existante sur la nouvelle console, la version physique serait le choix évident, bien que proposée un prix plus élevé. En revanche, si vous êtes prêt à adopter une expérience de jeu entièrement numérique et à économiser de l'argent, la version numérique pourrait être intéressante, même si elle implique de sacrifier la rétrocompatibilité. On sait que la Nintendo Switch actuelle recevra de nouveaux jeux au moins jusqu’en mars 2025.