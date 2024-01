La Nintendo Switch 2 serait plus puissante que le Steam Deck, la fiche technique se précise

Le lancement de la Nintendo Switch 2 approche à grands pas, même si aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée. Avant cela, on en sait pourtant déjà un peu plus au sujet des caractéristiques techniques de la console.

Felipe « Necro » Lima, un des analystes les plus respectés en ce qui concerne les fuites Nintendo, vient de faire un récapitulatif de ce que nous savons déjà de la fiche technique de la prochaine console phare de l’entreprise. Nous l’appellerons pour l’instant Switch 2, bien qu’il ne s’agisse probablement pas du nom définitif de l’appareil.

Ce qui est presque sûr, c’est que la Nintendo Switch 2 sera propulsée par une puce Nvidia Tegra 239, comme l’avait malencontreusement dévoilé l’entreprise il y a plusieurs années maintenant. La puce profitera d’une gravure en 4 nm, et devrait être accompagnée de 12 à 16 Go de RAM LPDDR5 (à 102 Go/s ou 88 Go/s). Ce qui est intéressant, c’est que la console n’offrirait pas les mêmes performances en mode nomade ou dockée.

Lire également – La Nintendo Switch 2 ne serait pas la révolution attendue par les joueurs, une déception en vue ?

Ce que l’on sait des performances de la Nintendo Switch

D’après Felipe Lima, les 8 cœurs CPU A78C et le GPU GA10F, un dérivé de la série Nvidia RTX 3000, devraient offrir des performances plus élevées que le Steam Deck. Il faudrait s’attendre à une puissance de 3,5 à 4,5 TFLOPS si la console est sur son dock, et de 1,7 à 2 TFLOP en mode portable. C’est donc un peu plus que le Steam Deck, qui offre autour de 1,6 FLOPS.

Compte tenu du format de la console, on est donc toujours évidemment très loin des performances d’une PS5, qui atteint 10,28 TFLOPS, mais Nintendo aurait des astuces pour combler son retard. L’entreprise nippone devrait notamment utiliser un cache SysLC, d’une mémoire de 256 Go ou de 512 Go UFS 3.1, et les jeux devraient bénéficier de la technologie 3D-NAND pour augmenter significativement le stockage disponible sur les cartouches.

Au niveau de l’écran, la Nintendo Switch 2 miserait sur une dalle de 8 pouces, un peu plus que les 7 pouces de la Switch OLED. Il s’agirait néanmoins d’une dalle LCD 60 Hz. En contrepartie, on aurait droit à une augmentation de la définition, celle-ci passant à du FHD. La console serait également alimentée par une batterie offrant plusieurs heures d’autonomie, mais celle-ci devrait être en baisse par rapport au modèle OLED.

Source : universonintendo