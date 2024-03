Nintendo gagne la guerre contre ce célèbre émulateur Switch, qui ferme définitivement ses portes

Nintendo a remporté une importante victoire juridique contre Yuzu, un émulateur populaire qui permettait aux utilisateurs de jouer aux jeux Nintendo Switch sur leur PC.

La semaine dernière, Nintendo portait plainte contre Yuzu, l’un des émulateurs les plus populaires permettant de jouer aux jeux Switch sur PC. Ce dernier a finalement capitulé rapidement, puisque le développeur de Yuzu, Tropic Haze LLC, a accepté de régler le procès intenté par Nintendo, et de payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le développeur a également admis que Yuzu a été conçu pour briser la protection contre la copie de Nintendo et jouer à des jeux piratés, et a accepté de cesser de développer et de distribuer Yuzu ou n'importe lequel de ses codes ou fonctionnalités. C’est grâce à lui que certains joueurs avaient par exemple pu profiter de Zelda Tears of the Kingdom avant sa sortie officielle.

Nintendo tourne la vis face à l’émulation

Le procès a été intenté par Nintendo devant un tribunal fédéral de l'Arizona, où Tropic Haze LLC a son siège. Nintendo a accusé Yuzu de violer le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), qui interdit de contourner les mesures technologiques qui contrôlent l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur. Nintendo a également affirmé que Yuzu portait atteinte à ses marques et à son habillage commercial, et qu'elle nuisait à ses ventes et à sa réputation.

Nintendo a allégué que Yuzu utilisait des copies non autorisées des clés cryptographiques de Nintendo, qui sont nécessaires pour décrypter et faire fonctionner les jeux Switch. Nintendo a fait valoir que Yuzu n'avait aucune utilisation légitime ou légale, et qu'il facilitait le piratage et la fuite du contenu des jeux avant leur sortie. Nintendo a également présenté des preuves que les développeurs de Yuzu étaient conscients du piratage et l'encourageaient, et qu'ils se vantaient d'émuler des jeux ayant fait l'objet d'une fuite sur leurs canaux de communication.

Yuzu capitule et accepte de dédommager Nintendo

Le développeur de Yuzu a décidé de régler le litige plutôt que de se battre devant les tribunaux, ce qui aurait pu être une procédure longue et coûteuse. Le développeur a déclaré qu'il avait lancé le projet par passion pour Nintendo et ses jeux, et qu'il n'avait pas l'intention de nuire. Il a toutefois reconnu que Yuzu avait donné lieu à un piratage important et qu'il était déçu par les utilisateurs qui l'avaient utilisé pour gâcher l'expérience des fans légitimes. Le développeur a déclaré qu'il avait décidé de mettre fin au projet et qu'il espérait que ses actions constitueraient un petit pas vers la fin du piratage des œuvres de tous les créateurs.

Le règlement signifie que Yuzu ne sera plus disponible ni soutenu, et que ses dépôts de code, ses comptes Patreon, ses serveurs Discord et ses sites web seront mis hors ligne. Le règlement signifie également que le tribunal ne se prononcera pas sur la légalité de Yuzu ou de l'émulation en général, laissant la question en suspens pour de futures affaires.

Le jugement a des conséquences importantes pour la communauté de l'émulation, qui s'est appuyée sur Yuzu pour jouer à des jeux Switch sur d'autres appareils, tels que la future Steam Deck. Yuzu était l'un des émulateurs Switch les plus avancés et les plus populaires, prenant en charge un large éventail de jeux et de fonctionnalités, tels que le multijoueur en ligne, les états de sauvegarde et le modding. Yuzu disposait également d'un compte Patreon qui récoltait environ 30 000 dollars par mois auprès de ses partisans.

Que va devenir l’émulation sur Switch ?

Le statut juridique de l'émulation est une question controversée depuis des décennies, les tribunaux et les juridictions ayant des interprétations et des décisions différentes. En général, l'émulation elle-même n'est pas illégale, tant qu'elle n'implique pas la violation de la protection contre la copie ou l'utilisation de logiciels piratés. Toutefois, le DMCA interdit désormais strictement de contourner les mesures technologiques qui contrôlent l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur, ce que Yuzu aurait fait selon Nintendo.

Le développeur de Yuzu aurait pu faire valoir que Yuzu avait des utilisations non contrefaites, telles que l'exécution de programmes homebrew ou l'utilisation de jeux achetés légalement, mais il aurait peut-être eu du mal à prouver que ces utilisations étaient significatives ou courantes parmi les utilisateurs de Yuzu. Nintendo a fait valoir que la grande majorité des utilisateurs de Yuzu l'utilisaient pour jouer à des jeux piratés téléchargés et que Yuzu n'avait pas d'autre but ou avantage.

On ne sait pas si le jugement affectera d'autres émulateurs Switch, tels que Ryujinx, qui a jusqu'à présent évité toute action en justice de la part de Nintendo. Les développeurs de Ryujinx n'ont pas commenté le procès ou le règlement, et on ne sait pas s'ils utilisent les mêmes méthodes ou des méthodes différentes pour émuler les jeux Switch.

Certains développeurs d'émulateurs pensent que Nintendo est moins susceptible de poursuivre les émulateurs d'anciennes consoles qui ne sont plus en production ou en forte demande, mais Nintendo a montré qu'il était prêt à poursuivre tout émulateur qu'il considère comme une menace pour son activité. Il y a quelques mois, c’était le célèbre émulateur Dophin pour les jeux GameCube et Wii qui avait été tué dans l’œuf juste avant sa sortie sur Steam.

Le règlement soulève également des questions sur la préservation et l'accessibilité des jeux vidéo, en particulier ceux qui sont exclusifs à certaines plates-formes ou régions. L'émulation peut permettre aux joueurs de découvrir des jeux auxquels ils ne pourraient pas jouer autrement, en raison de limitations matérielles, de problèmes de disponibilité ou de compatibilité, et même d’améliorer les graphismes de certains titres.

Cependant, l'émulation constitue également une menace pour l'industrie du jeu, car elle peut favoriser le piratage et saper les ventes et les bénéfices des développeurs et des éditeurs de jeux. Alors que même des géants tels que PlayStation n'arrivent plus à dégager assez de bénéfices, l'émulation n'arrange rien à la situation de certains studios, qui licencient les uns après les autres ces derniers mois. Il reste maintenant à savoir si Nintendo va de nouveau s’attaquer à d’autres émulateurs, comme il l’a déjà fait plusieurs fois dans le passé, mais nous vous tiendrons évidemment au courant.