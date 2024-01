Nintendo Switch : bientôt les jeux GameCube sur le Switch Online ?

Le dépôt de plusieurs marques liées à la manette GameCube par Nintendo pourrait être le signe que le constructeur prépare la venue du catalogue de la console sur le Switch Online avec Pack additionnel.



Vous avez peut-être conservé vos anciennes consoles de salon en vous disant qu'à l'occasion, vous pourriez les rebrancher et replonger dans vos titres favoris. Mais avec les avancées en matière d'affichage et simplement de connectique, difficile de trouver comment brancher une prise péritel sur une télévision d'aujourd'hui par exemple. Heureusement, il reste une solution apparue il y a déjà de nombreuses années : l'émulation. Autrement dit la possibilité de lancer vos jeux anciens sur un support moderne comme un ordinateur ou même un smartphone.

Nintendo n'est pas passé à côté de cet engouement pour le retrogaming. Sur la Switch puis la Switch OLED, il est possible de souscrire un abonnement au Switch Online assorti de ce qui s'appelle le Pack additionnel. Ce dernier propose certaines exclusivités comme l'intégration de plusieurs émulateurs. Vous pouvez ainsi télécharger et profiter d'une sélection de jeux issus du la NES, la Master System, la Super NES, de la Megadrive en passant par la Nintendo 64, ou encore les Game Boy et Game Boy Advance.

Nintendo pourrait préparer l’arrivée du catalogue GameCube sur la Switch

Histoire de vivre une expérience “comme à l'époque”, Nintendo vend même des versions sans fil des manettes associées à chaque console émulée par la Switch. Mais il n'aura pas échappé aux plus attentifs d'entre vous qu'il en manque une à l'appel. Où est le GameCube sorti en 2001 ? La plateforme a pourtant hérité d'excellents titres comme Zelda : The Wind Waker, Zelda : Twilight Princess, F-Zero GX, Super Mario Sunshine… La firme japonaise ne l'ignore pas puisqu'elle ressort des remakes de certains jeux GameCube. Metroid Prime ou Paper Mario : La Porte Millénaire, pour ne citer qu'eux. Est-ce pour ça que le catalogue GameCube n'est pas présent sur Switch ? Cela pourrait changer.

Sur X (Twitter), Jo Reggelt remarque que Nintendo a redéposé des marques liées à la manette GameCube au Royaume-Uni. De là à y voir l'arrivée prochaine des jeux GameCube sur la dernière console de Nintendo accompagnée d'un version sans fil du contrôleur, il n'y a qu'un pas que de nombreux internautes ont déjà franchi. À moins que l'entreprise ne réserve cela pour la fameuse Switch 2 qui fait tant parler d'elle.