La Nintendo Switch 2 ne serait pas la révolution attendue par les joueurs, une déception en vue ?

Nintendo se prépare à lancer sa nouvelle génération de console de salon, que l’on nommera pour l’instant Switch 2. Cependant, celle-ci pourrait ne pas être à la hauteur des attentes des joueurs, si l’on en croit un analyste.

Selon un analyste de l'industrie du jeu, la nouvelle console ne s'éloignera pas radicalement de l'actuelle Switch, mais sera plutôt une version améliorée avec quelques nouvelles fonctionnalités. Le Dr Serkan Toto, PDG de Kantan Games, un cabinet de conseil en industrie du jeu vidéo basé à Tokyo, a partagé ses prédictions pour 2024 dans la rubrique annuelle des prédictions des analystes de GamesIndustry.biz.

Il a déclaré que la Switch 2, comme il l'appelle, sera lancée au prix de 400 dollars dès cette année, soit 100 dollars de plus que la Switch originale. Il a également déclaré qu'il est possible que les jeux pour la nouvelle console coûtent 70 dollars, suivant ainsi la tendance de la PS5 et de la Xbox Series X.

La Nintendo Switch 2 ne serait pas une amélioration majeure

Toto a également profité de cette interview pour déclarer qu'il savait pertinemment qu'un modèle “Pro” de la Switch a existé et que certains développeurs ont eu accès au kit de développement, mais comme l’avait dévoilé Digital Foundry il y a quelques années, Nintendo avait finalement abandonné la console pour se concentrer sur une vraie nouvelle génération.

Cependant, Serkan Toto pense que la Switch 2 sera similaire à la Switch actuelle, mais avec quelques améliorations. Il a également déclaré que la Switch 2 conserverait la fonction de portabilité de la Switch, car c'est l'un des principaux arguments de vente de la console et la raison pour laquelle des jeux comme Pokémon sont si populaires.

Tout porte à croire que la Switch 2 sera une itération plutôt qu'une révolution, car Nintendo s'en tiendra probablement à sa formule gagnante qui consiste à offrir une expérience de jeu unique et amusante à un tarif assez réduit.

VGC a de son côté rapporté que Nintendo a distribué des kits de développement à certains développeurs, et que la nouvelle console sera dotée d'un processeur plus puissant, de meilleurs graphismes, mais on ne sait pas si celle-ci va ou non conserver l’écran OLED du modèle précédent.

Au cours du dernier exercice fiscal, les ventes de la Switch ont chuté de 22 % par rapport à l'année précédente, et Nintendo s'attend à vendre 15 millions d'unités cette année, ce qui représenterait une baisse de 16,5 %. Il devient donc urgent pour Nintendo de lancer une nouvelle génération pour redynamiser ses ventes.