Nintendo Switch 2 : un brevet vient peut-être de dévoiler le design de la console

Un nouveau brevet Nintendo pourrait avoir révélé le design de la Nintendo Switch 2. Le brevet en question a été déposé pour la première fois fin 2022, mais n'a été publié qu'en octobre 2023.

De nombreux initiés de l'industrie affirment que Nintendo travaille discrètement sur un successeur à sa console hybride à succès depuis plusieurs années, et certains pensent même que la prochaine console du géant japonais pourrait être entre les mains des joueurs dès l'année prochaine. Avant ça, il est possible que nous connaissions déjà le design de la console, grâce à un brevet déposé par Nintendo en 2022.

Le brevet, qui a été déposé fin 2022 mais publié ce mois-ci, comprend quatre dessins de la console hybride. Le design breveté présente une face plus élégante et plus rationalisée par rapport à la Nintendo Switch actuelle. La nouvelle version abandonne les Joy-Cons pour seulement quatre boutons et un joystick à l’avant de l’appareil. D’autres boutons, tels que le bouton d'alimentation, celui du volume et le bouton de capture d'écran, ont été déplacés vers d'autres positions. Le port de charge USB-C a également été déplacé sur le côté.

La Nintendo Switch 2 pourrait changer de design

La perspective que la Switch 2 n'utilise pas les Joy-Con semble raisonnable, cependant, l'absence de gâchettes et un seul joystick semblent improbables, car cela limite sérieusement le nombre de jeux auxquels pourront jouer les joueurs.

Il est probable que ce brevet ne dévoile que certains éléments de la prochaine Switch, pour ne pas dévoiler entièrement le design de la console. Néanmoins, on s’attend surtout à ce que Nintendo conserve ses Joy-Cons, et que cette version soit probablement l’équivalent de la Nintendo Switch Lite de la génération précédente.

La console conserve toutefois une prise casque et un emplacement pour cartouche afin d'assurer la compatibilité avec les casques filaires et les supports de jeu physiques. Cela corrobore donc deux rapports précédents, qui affirmaient tous deux que la Nintendo Switch 2 serait rétrocompatible avec les jeux de la première version. À l'heure où nous publions ces lignes, Nintendo n'a pas commenté le brevet et les spéculations qu'il a suscitées, et ne le fera probablement pas.

Malgré l’existence de ce brevet, le fait que celui-ci soit rattaché à la Switch 2 n’est pour l’instant que spéculations. Si l'on ajoute à cela le fait que les entreprises déposent constamment des brevets sans les produire, il est possible que ce design particulier ne devienne pas la “Switch 2”, comme beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de l'appeler.