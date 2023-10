Switch 2 : l’autonomie de la prochaine console portable de Nintendo pourrait vous décevoir

La Nintendo Switch 2 n’arrivera pas encore avant de nombreux mois, mais avant son lancement, on en sait déjà un peu plus au niveau de l’autonomie que l’on peut espérer, du mois si l’on en croit différents leakers.

Après une fuite assez étrange qui annonçait plusieurs versions pour la prochaine console Switch 2 de Nintendo, un autre leaker vient désormais de donner plus de détails concernant la batterie, et notamment l’autonomie visée par l’entreprise nipponne.

Plusieurs rapports avaient divulgué que Nintendo avait présenté à huis clos sa toute nouvelle console portable lors de la précédente Gamescom, et plus récemment au Tokyo Games Show. D’après le leaker oldpuck sur Famiboards, Nintendo en aurait profité pour donner des estimations de l’autonomie de la console, et celle-ci ne sera pas à la hauteur des attentes de tout le monde.

La Nintendo Switch 2 sera moins endurante que la Switch OLED

L’utilisateur oldpuck rapporte que Nintendo aurait annoncé à certains partenaires une autonomie comprise entre 3 et 6 heures pour sa prochaine console portable, selon le jeu utilisé. Évidemment, plus le jeu sera gourmand en ressource, et plus vous approcherez des 3 heures.

Si cette rumeur se confirme, la Switch 2 serait donc plus endurante que la première version de la Nintendo Switch, mais moins autonome que la dernière Switch OLED, qui propose entre 4,5 et 9 heures d’autonomie en jeu. Avec seulement de 3 à 6 heures, l’autonomie pourrait donc bien décevoir quelques joueurs qui espéraient mieux. Cependant, rappelons que cette Switch 2 sera bien plus puissante, avec des performances proches d’une PS4, donc il fallait s’attendre à ce que la console ne soit pas capable de durer aussi longtemps que les précédentes entre deux charges.

Si l’on en croit un autre leaker, Nash Weedle, la prochaine Nintendo Switch 2 sera bien rétrocompatible avec les jeux de la première génération. D’ailleurs, celui-ci semble également annoncer sur X que certains jeux recevront des mises à jour leur permettant de tourner à une définition plus élevée, peut-être même en 4K, sur la Switch 2.

Comme nous savons que la Switch actuelle continuera de recevoir de nouveaux jeux au moins jusqu’en mars 2025, on pouvait s’attendre à ce que certains de ceux-ci soient cross-gen, c’est-à-dire qu’ils sortent à la fois sur la Nintendo Switch et la nouvelle console.