Meilleurs souris sans fil (Bluetooth) : quel modèle acheter en 2022 ?

Une bonne souris Bluetooth est un must pour qui travaille en déplacement. Voici notre sélection que vous soyez sur un ordinateur portable, une tablette Android ou un iPad.

Notre sélection des meilleures souris Bluetooth en 2022

Que vous ayez un ordinateur portable, une tablette Android ou même un iPad, une bonne souris Bluetooth peut s'avérer un must en déplacement. Avec tout le respect que l'on a pour le tactile, il existe toujours des pratiques comme gérer un fichier Excel important ou faire de la retouche photo qui nécessitent plus de précision. Alors lorsque l'on est loin de son bureau, pourquoi ne pas avoir une bonne souris Bluetooth à transporter toujours avec soi ?

Logitech MX Master 3

Alors oui : nous ne sommes pas vraiment dans la souris sans fil que l'on transporte partout avec soi lorsqu'il s'agit de la Logitech MX Master 3. Elle est même plutôt recommandée pour un grand bureau, sa taille relativement imposante s'expliquant par son ergonomie sans faille. Mais voilà : il n'y a pas meilleur aujourd'hui en souris Bluetooth.

Elle se recharge en USB, offre une autonomie excellente, et surtout : qu'est-ce qu'elle est confortable ! Ce n'est pas pour rien si de nombreux professionnels l'utilisent au quotidien et la cite comme la meilleure souris jamais conçue pour la bureautique. Ses 7 boutons programmables vous permettront qui plus est d'optimiser au maximum votre productivité selon le logiciel que vous utilisez.

C'est tout simplement un must have, et sa compatibilité Bluetooth en fait une souris que l'on peut envisager transporter pour réaliser des tâches vraiment complexes loin de son bureau.

Les + Les - Ultra confortable Imposante en déplacement Excellente molette 7 boutons configurables Bonne autonomie

Logitech MX Anywhere 3

Le constructeur Logitech a évidemment pensé à ceux pour lesquels la compacité est l'argument premier pour une souris sans fil. La Logitech MX Anywhere 3 se veut offrir la même qualité d'expérience que sa grande sœur, mais dans un format beaucoup plus compact et très léger à seulement 99 grammes. Si la souris n'embrasse pas autant la main, elle se cale tout de même le plus naturellement du monde dans la paume et est confortable même sur de longues sessions.

On y retrouve une autonomie longue durée, deux boutons programmables et surtout la molette magnétique signature de la gamme. Logitech fait dans le plug'n'play et le confort d'utilisation : sa MX Anywhere 3 en est la représentante parfaite.

Les + Les - Toujours cette molette Un peu bruyante Facile à transporter Moins confortable Boutons programmables

Microsoft Surface Mobile

Si vous cherchez avant toute chose une souris qui ne prendra aucune place dans votre serviette de bureau, c'est la Microsoft Surface Mobile qu'il vous faut. Elle est quelque part l'héritière du format “carte bleue” du précédent essai de Microsoft, qui n'était pas très confortable mais avait le mérite de se glisser partout.

Ici, on a plus ou moins le meilleur des deux mondes. Son format incroyablement plat la rend très simple à glisser dans n'importe quel emplacement d'un sac, même une poche, sans encombre. Et à 78 grammes, vous ne ressentirez jamais cet ajout à votre panoplie. Mais elle reste un format plus traditionnel, et donc plus simple à prendre en main.

Il faudra bien sûr s'habituer à ce profil très plat, mais elle offre une expérience tout de même largement supérieure à un pavé tactile.

Les + Les - Qualité de fabrication Pas de boutons raccourcis Design ultra transportable Ergonomie particulière Bonne sensibilité

Razer Atheris

Portable, mais sans sacrifice de précision ? C'est là que la Razer Atheris entre en jeu. Naturellement, la marque gamer offre sur cette souris sans fil son excellent capteur ultra précis, qui permettra aux joueurs exigeants de retrouver les mêmes performances même en mobilité.

Enfin, du moins, si vous branchez le dongle USB. En Bluetooth, elle se comportera comme une souris classique. Les deux options sont parfaites pour bosser l'après-midi, et cliquer des têtes le soir à l'hôtel ! La Razer Atheris hérite qui plus est de bons traits des souris gamers, comme sa conception ambidextre et ergonomique ainsi que ses touches programmables.

Les + Les - Bluetooth ou radio Molette serviable Capteur Razer ultra précis Pas de liaison filaire Bonne ergonomie ambidextre

Quelle souris utiliser avec un iPad ?

La plupart des souris sans fil Bluetooth sont compatibles nativement avec un iPad sous iPadOS. Notez que vous pouvez également profiter du Magic Trackpad 2 sur la tablette d'Apple.

Souris en Bluetooth ou souris avec dongle USB ?

Les souris en Bluetooth fonctionnent la plupart du temps sans besoin d'une clé USB, puisque la norme est intégrée aux appareils. Les souris avec un dongle USB utilisent généralement une autre technologie sans fil, comme le Wi-Fi Direct. L'avantage d'un dongle avec Wi-Fi Direct est qu'il est plus précis, mais il prend un port en plus sur votre appareil. Si vous avez des soucis de déconnexion ou de précision, privilégiez une souris avec dongle. Autrement, le Bluetooth est très bien.

Sous Windows ou macOS, il vous suffit de passer la souris en mode appairage (consultez la notice de votre produit pour connaître la démarche), ouvrir les options Bluetooth et cliquer sur votre souris qui apparaît. Par la suite, vous n'aurez plus besoin de répéter la démarche.