Précommande MacBook Air M2 (2022) : où l’acheter au meilleur prix ?

Le MacBook Air M2 est enfin disponible en précommande. Le nouveau modèle sera disponible le 15 juillet 2022. Ce dernier affiche un tout nouveau design et embarque une puce M2 plus puissante. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

Avec la puce M1, le MacBook Air de 2020 marquait l'un des plus grands changements de l'histoire de la gamme. Deux ans plus tard, Apple poursuit le renouveau en s'attaquant cette fois-ci à un aspect oublié lors de la dernière mise à jour. Le MacBook Air de 2022 arbore ainsi un nouveau design, plus harmonieux et plus fin.

L'autre grande nouveauté de cette année, c'est l'arrivée de la puce M2. Elle offre 18% plus de puissance que son prédécesseur. On vous dit où acheter le nouveau MacBook Air 2022 au meilleur prix.

MacBook Air M2 en précommande : sur quelles boutiques l'acheter meilleur prix ?

Un mois après l'annonce surprise du MacBook Air M2 au WWDC, les précommandes ont été lancées le vendredi 8 juillet 2022. Les livraisons démarreront une semaine après, le vendredi 15 juillet. Si le MacBook Air M2 progresse sur tous les plans, son prix est aussi bien plus élevé que celui de son prédécesseur. Deux modèles sont proposés à la vente, avec des configurations différentes.

Le nouveau MacBook Air de base intègre une version de la puce M2 disposant d'un CPU 8 cœurs et d'un GPU 8 cœurs, le tout avec 256 Go de stockage SSD. La seconde version, plus puissante, dispose d'un CPU 8 cœurs, mais d'un GPU 10 cœurs pour plus de performances graphiques. Son stockage SSD est d'une capacité de 512 Go.

Les deux modèles coûtent respectivement 1499 € et 1849 €. Apple propose 4 coloris au choix : l'argent, gris sidéral, lumière stellaire et le noir (minuit).

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air M2 ?

Avant même de l'allumer, le MacBook Air M2 affiche ses différences dès le premier coup d'œil. Son apparence évolue après avoir plus ou moins stagné depuis 2010. La base de l'appareil est totalement plate contrairement aux lignes asymétriques du MacBook Air M1. Le design dans l'ensemble apparait ainsi plus harmonieux et s'inspire de celui des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le MacBook Air 2022 est par ailleurs 20% plus fin.

Venons-en à la partie purement technique. L'appareil intègre la nouvelle génération des puces ARM de la firme de Cupertino. Apple promet 18% de performances en plus pour le nouveau MacBook comparativement au modèle M1 et jusqu'à 15 fois plus de puissance par rapport aux anciennes versions sous Intel. L'autonomie de la batterie quant à elle monte jusqu'à 18h.

L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces affiche un milliard de couleurs et est beaucoup plus lumineux (500 nits contre 400 nits pour l'ancienne version). Pour la partie connectique, le MacBook Air M2 dispose d'un port de charge MagSafe, d'une prise jack 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4 qui permettent également de charger l'appareil.