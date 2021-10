Précommande GTA The Trilogy Definitive Edition : où l’acheter au meilleur prix ?

Les précommandes de GTA The Trilogy Definitive Edition sont ouvertes. Si vous faites partie des joueurs qui souhaitent recevoir le jeu le jour de sa sortie prévue le 7 décembre prochain, vous pouvez d'ores et déjà le réserver en ligne. Pour l'heure, il est disponible uniquement à la précommande du coté de la Fnac.

💰Où précommander GTA The Trilogy Definitive Edition au meilleur prix ?

Gran Theft Auto The Trilogy Definitive Edition est donc disponible à la précommande auprès de quelques enseignes. Sur PS4 et Xbox, le jeu est affiché au prix de 59,99 €. Sur Nintendo Switch, il est 10 euros moins cher, à 49,99 €. Les boutiques qui le proposent pour l'heure à la vente sont Amazon, la Fnac et Micromania.

Cela dit, du coté de la Fnac, les adhérents à la carte Fnac+ bénéficient de 10 euros crédités sur leur compte fidélité. Le meilleur prix pour acheter GTA The Trilogy Definitive Edition est donc du coté de la Fnac puisqu'au final, cagnotte déduite, il revient à 49,99 € sur PS4 et Xbox et à 39,99 € sur Nintendo Switch.

🤔Quelles nouveautés pour GTA The Trilogy Definitive Editon ?

Alors que la version physique du jeu sort le 7 décembre 2021, GTA Trilogy sera disponible en version digitale dès le 11 novembre. Pour le reste, voici ce que précise Rockstar dans la fiche du jeu sur sa boutique officielle.

“Trois villes emblématiques, trois histories épiques. Jouez aux grands classiques de la trilogie originale Grand Theft Auto : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas mis à jour maintenant avec des améliorations générales, y compris de nouveaux éclairages brillants et des améliorations environnementales, avec des textures haute résolution, des distances de dégagements accrues, des commandes et un ciblage dans le style de GTA V.”

La principale nouveauté, c'est surtout la disponibilité du jeu sur Nintendo Switch ! Excellente nouvelle, étant donné qu'il est plutôt rare de voir un jeu estampillé Rockstar sur une console du constructeur japonais. Le studio américain précise que cette compilation HD sera également disponible sur Android et iOS au cours de la première moitié 2022. Enfin, le titre sort sur la quasi-totalité des supports disponibles, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X et Series S, et Xbox One.