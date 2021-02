Précommande New Pokémon Snap sur Nintendo Switch : où l’acheter au meilleur prix

New Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch le 30 avril 2021. Plus de 20 ans après le premier Pokémon Snap, les fans ont enfin droit à une séquelle qui s'annonce plus belle, plus interactive et plus vaste. Le jeu est d'ores et déjà en précommande chez plusieurs marchands. On vous dit où l'avoir au meilleur prix.

Annoncé lors d'un événement Pokémon le 17 juin 2020, New Pokémon Snap va revisiter l'un des classiques de la Nintendo 64. Sorti en juin 1999 au Japon, puis en septembre 2000 en Europe, Pokémon Snap explore un concept unique au sein de la franchise. Troquez votre statut de dresseur pour celui d'un photographe aguerri.

Dans le titre d'origine, le joueur incarne le personnage Todd, un photographe contacté par le professeur Chen pour l'aider dans ses recherches sur l'île Pokémon. Le scientifique étudie les Pokémon sauvages vivant aux quatre coins de l'île. Todd doit se servir de son talent de photographe pour immortaliser une grande variété de Pokémon peuplant les différentes régions de l'île.

Pour cela, il peut compter sur son buggy amphibie, un véhicule tout terrain du nom de Zero-Un. À bord de l'engin, il parcourt l'île jusqu'aux recoins les plus éloignés. Dans les airs, sur terre comme dans les eaux, aucune créature ne doit lui échapper. New Pokémon Snap promet une toute nouvelle expérience de « Safari virtuel ». Remplissez votre Photodex tout en enquêtant sur certains phénomènes étranges.

Où précommander New Pokémon Snap au meilleur prix ?

Le jeu est disponible au prix conseillé de 49,99 €. New Pokémon Snap est en précommande sur le site de la Fnac, chez Amazon, Cdiscount ou encore Cultura à ce tarif. Boulanger et Micromania le proposent 10 € plus cher. Le jeu est en effet à 59,99 € chez les deux marchands.

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR LE PRECOMMANDER CHEZ MICROMANIA

Les livraisons démarrent le 30 avril 2021. Pour être sûr d'être livré à bonne date, précommandez le jeu le plus tôt possible. Des ruptures de stock sont très fréquentes chez Nintendo ces derniers mois. C'est notamment le cas des Joy-Con Zelda Skyward Sword chez la plupart des marchands. Enfin, n'oubliez pas que le remaster de Skyward Sword en HD est aussi en précommande.

Le jeu est attendu sur la Nintendo Switch le 16 juillet 2021. Avec ses graphismes améliorés et ses nouvelles mécaniques de jeu avec les mannettes Joy-Con, Skyward and Sword HD est à découvrir sous un nouvel angle. C'est tout pareil pour New Pokémon Snap dans lequel vous pourrez plonger dès fin avril.