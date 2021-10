GTA Trilogy : disponible dès le 11 novembre, son prix va vous refroidir

GTA The Trilogy : Definitive Edition a enfin une date de sortie ! Le rendez-vous est pris le 11 novembre sur PC et consoles en version numérique. Pour ceux qui préfèrent le support physique, il faudra attendre le 6 décembre. Et le prix dans tout ça ? Elle est là la mauvaise surprise.

Comme vous le savez, Rockstar Games a mis fin à un suspens long de plusieurs semaines en officialisant l'existence de GTA The Trilogy : Definitive Edition. Prévue sur PC et consoles, cette version remastérisée embarquera les trois premiers GTA 3D devenus cultes depuis, à savoir GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Le titre sort sur la quasi-totalité des supports disponibles, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X et Series S, sur Xbox One, mais aussi sur Nintendo Switch. Voir un GTA sur une console Nintendo est suffisamment rare pour le souligner. Or, nous étions toujours dans l'attente d'une date de sortie. Ce n'est maintenant plus le cas !

GTA The Trilogy : rendez-vous le 11 novembre sur PC et consoles

GTA The Trilogy : Definitive Edition sera disponible en version digitale sur PC et consoles dès le 11 novembre 2021. Et si vous ne jurez que par le support physique, il faudra patienter jusqu'au 6 décembre 2021. “Trois villes emblématiques, trois histories épiques. Jouez aux grands classiques de la trilogie originale Grand Theft Auto : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas mis à jour maintenant avec des améliorations générales, y compris de nouveaux éclairages brillants et des améliorations environnementales, avec des textures haute résolution, des distances de dégagements accrues, des commandes et un ciblage dans le style de GTA V”, détaille Rockstar dans la fiche du jeu sur sa boutique officielle.

Venons en maintenant au sujet qui fâche et qui provoque déjà pas mal d'indignations sur Twitter : le tarif de cette compilation HD. En effet, Rockstar a décidé de vendre ses remastered au prix fort : il faudra débourser 59,99 € pour jouer à ses trois classiques. De l'avis de nombreux joueurs, les modifications apportées par Rockstar ne justifient pas un tel prix. Il faudra vérifier ça à la sortie. En attendant, on vous laisse avec le dernier trailer de GTA The Trilogy : Definitive Edition diffusé par Rockstar il y a quelques minutes à peine. Pour rappel, GTA V doit également débarquer sur PS5 et Xbox Series en mars 2022 dans une version optimisée pour les consoles next-gen.