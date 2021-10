GTA Trilogy : les trois jeux cultes débarquent en version remasterisée sur PC et consoles

Rockstar vient enfin de mettre fin à un suspens long de plusieurs mois. Oui, les trois premiers GTA en 3D vont revenir dans une toute nouvelle compilation baptisée GTA The Trilogy sur PC, consoles Playstation et Xbox, et même sur Nintendo Switch ! Au programme, des améliorations graphiques, un refonte des mécaniques de gameplay et des mises à niveau générales.

Celai fait plusieurs mois maintenant que les rumeurs enflent au sujet d'un éventuel GTA The Trilogy, une édition spéciale qui regrouperaient les trois premiers GTA 3D, à savoir GTA 3, Vice City et San Andreas, remis au goût du jour bien entendu. Rapidement, les fuites se sont multipliés avec d'abord des mentions des trois remastered sur des fichiers du GeForce Now, puis l'apparition du titre dans les fichiers du launcher de Rockstar.

Plutôt que de continuer à nier l'indéniable, Rockstar a chois de mettre fin au suspens ce vendredi 8 octobre 2021. GTA The Trilogy : The Definitive Edition est officiel et débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, mais aussi Nintendo Switch ! Excellente nouvelle, étant donné qu'il est plutôt rare de voir un jeu estampillé Rockstar sur une console du constructeur japonais. Le studio américain précise que cette compilation HD sera également disponible sur Android et iOS au cours de la première moitié 2022.

GTA The Trilogy sera fidèle aux opus PS2

Et concernant la date de sortie sur PC et consoles, Rockstar la garde secrète pour l'instant, mais on se doute que le jeu pourra arriver soit en fin d'année 2021, soit en mars 2022 aux côtés de la version next-gen de GTA V. Pour l'instant, aucune image du titre ou bande-annonce n'a été diffusée et Rockstar s'est montré peu bavard sur les améliorations techniques apportées. Nous savons toutefois que chacun des titres a bénéficié “de mises à niveau générales, notamment des améliorations graphiques et des améliorations de la jouabilité moderne”.

Rockstar précise en outre qu'il a choisi d'adopter la voie de la fidélité pour ses remastered, en laissant “l'aspect et la sensation classiques des originaux” tels qu'ils étaient présentés sur PS2. Le studio promet de divulguer plus d'informations sur GTA The Trilogy : The Definitive Edition dans les semaines à venir sans plus de précision.