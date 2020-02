Galaxy Z Flip officiel : Samsung s’attaque au Motorola Razr avec son propre smartphone pliable à clapet

Le Galaxy Z Flip est officiel. Samsung vient en effet de lever le voile sur son premier smartphone pliable à clapet. Moins haut de gamme que le Galaxy Fold sorti l’an dernier, le rival du Motorola Razr se distingue par une fiche technique plutôt modeste. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Flip.

Samsung a profité de conférence dédiée aux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra pour présenter le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone pliable. Comme prévu, le Z Flip n’est pas le successeur du Galaxy Fold. Avec son écran pliable à la verticale, le smartphone est plus proche du Motorola Razr. Les deux appareils annoncent le retour du téléphone à clapet, ou flip phone, en vogue pendant les années 2000.

« Le Galaxy Z Flip est la prochaine étape importante dans la construction d’une nouvelle catégorie d’appareils pliables qui offrent aux consommateurs un nouveau facteur de forme, un nouvel écran et, surtout, un nouveau type d’expérience mobile » explique TM Roh, président de la division mobile de Samsung.

Quelle taille pour l’écran pliable du Galaxy Z Flip ?

Le Galaxy Z Flip est construit autour d’un écran pliable Infinity Flex AMOLED de 6,7 pouces. Comme pour les Galaxy S20, Samsung a logé le capteur photo frontal dans un minuscule trou dans la dalle. Il s’agit d’un capteur selfie de 10 MP (f2.2) similaire à celui des S20 et S20+.

Du reste, l’écran est équipé d’une charnière centrale qui permet au smartphone de se plier. La charnière de l’appareil est capable de se verrouiller dans n’importe quelle position « à la manière d’un ordinateur portable », souligne Samsung.Vous pouvez soit verrouiller la charnière à un angle de 180 degrés, pour utiliser pleinement l’écran de 6,7 pouces comme n’importe quel autre smartphone, ou à 90 degrés. La partie inférieure du smartphone est alors horizontale. La partie inférieure de la dalle fait alors office de support, idéal lors d’un appel vidéo. Plus besoin de tenir le smartphone à bout de bras devant soi. Samsung appelle cette fonctionnalité le « Flex mode ».

Contrairement au Galaxy Fold, le smartphone à clapet est recouvert d’une protection en verre pliable. Samsung a en effet troqué l’alliage constitué de verre et de polymère de son premier smartphone pliant pour un verre flexible. Le constructeur assure qu’il s’agit d’une protection en verre propriétaire baptisé Ultra Thin Glass (UTG). Le Z Flip s’annonce donc plus résistant que le Fold. Du reste, l’écran du téléphone à clapet n’échappe pas à la trace de pli à l'emplacement de la charnière centrale.

Sur la face arrière, Samsung a aussi intégré un écran secondaire d’un pouce destiné à consulter l’état de la batterie ou de la recharge. Ce minuscule écran contextuel permet aussi de vérifier le nombre de SMS reçus et de décrocher rapidement dans le cadre d’un appel téléphonique. Enfin, on trouve un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche près du bouton d’alimentation.

Quelle fiche technique pour le smartphone à clapet ?

Pour réduire le prix de vente de son smartphone pliant, Samsung a été contraint de rogner sur la fiche technique. Le Galaxy Z Flip est ainsi alimenté par le SoC Snapdragon 855+ a la place du Snapdragon 865 lancé en fin 2019. Le chipset est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Samsung intègre aussi 256 Go de stockage interne non extensible par une carte microSD.

L’autonomie du smartphone pliable est confiée à deux batteries pour un total de 3300 mAh, contre 4380 mAh pour le Galaxy Fold. Samsung se montre plus généreux que Motorola avec le Razr 2019, qui est quant à lui doté d’une batterie de 2510 mAh. Cet accumulateur est compatible avec la recharge rapide de 15W, la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée.

Samsung a aussi réduit les coûts dans le domaine de la photographie. Le Galaxy Z Flip est doté d’un double capteur photo arrière de 12 MP composé d’un module ultra grand angle. On est loin du quadruple capteur photo de 108 MP du S20 Ultra ou du triple capteur photo de 64 MP des S20/S20+.

Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Galaxy Z Flip est disponible dans trois coloris : or, noir (Mirror Black) et violet (Mirror Purple). Le coloris or ne sera disponible que dans les mois à venir, précise Samsung. Samsung propose le Galaxy Z Flip à un prix bien inférieur à celui du Galaxy Fold en 2019. Le smartphone à clapet est en effet affiché à seulement 1509 euros, contre 2020 euros pour le Galaxy Fold.

Samsung a ouvert les précommandes du Galaxy Z Flip dans la foulée de la conférence. Le smartphone pliable à clapet sera commercialisé le vendredi 14 février 2020. On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.