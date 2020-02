Où acheter le Samsung Galaxy Z Flip : les meilleurs prix en 2020

Le Samsung Galaxy Z Flip commercialisĂ© officiellement le vendredi 14 fĂ©vrier 2020 en France est d’ores est dĂ©jĂ disponible Ă la vente chez plusieurs commerçants français qui le propose en prĂ©-commande. Prix de dĂ©part pour ce smartphone rĂ©volutionnaire lancĂ© en grande pompe par le constructeur corĂ©en : 1 500 euros. Pour celles ou ceux voulant mettre la main dessus, on vous dit ici oĂą l’acheter au meilleur prix.

đź’°OĂą acheter le Samsung Galaxy Z Flip au prix le moins cher en 2020 ?

AnnoncĂ© en mĂŞme temps que les derniers Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Z Flip est pour l’heure disponible en prĂ©commande chez les enseignes de la Fnac et Darty qui commercialisent le smartphone pliant Ă un tarif assez salĂ© de 1 500 euros pour une livraison prĂ©vu dès le 15 fĂ©vrier 2020.

MĂŞme si ce prix peut sembler Ă©levĂ©, il est tout de mĂŞme plus doux comparĂ© Ă celui du premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold qui est commercialisĂ© Ă 2020 euros. Pour l’achat du smartphone, La Fnac offre 4 mois d’abonnement au service de streaming Musical Deezer Premium. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif mensuel passe Ă 9.99 € / mois. Nous mettrons bien entendu Ă jour les offres au fur et Ă mesure qu’elles apparaĂ®tront afin que vous puissiez acheter le Galaxy Z Flip au prix le moins cher.

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy Z Flip sur Darty

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy Z Flip sur la Fnac

🔎La fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip en quelques mots

Contrairement au Samsung Galaxy Fold qui propose un système pliable type « book », le Galaxy Z Flip dispose d’un Ă©cran pliable type clapet Infinity Flex AMOLED de 6,7 pouces. On retrouve sur la façade avant un capteur frontal logĂ© dans un minuscule trou abritant un capteur photo dĂ©diĂ© aux selfies de 10 MP (f2.2), le mĂŞme que celui dĂ©jĂ prĂ©sent sur les S20 et S20+.

Plus solide que son prĂ©dĂ©cesseur, il embarque un système de charnière centrale dotĂ© de fibres destinĂ©es Ă contrer les invasions de poussières et permettant le pli du smartphone. Son principe de fermeture repose sur celui que l’on retrouve sur les ordinateurs portables et peut se verrouiller dans n’importe quelle position.

La charnière permet d’ouvrir le smartphone de deux manières diffĂ©rentes : la première qui permet une ouverture totale Ă 180 degrĂ©s, permettant de profiter du potentiel de l’Ă©cran de 6.7 pouces comme sur n’importe quel autre smartphone. La seconde, Ă 90 degrĂ©s transformant ainsi la partie infĂ©rieure du smartphone comme un support. Pratique lors d’un appel vidĂ©o ou pour les adeptes du multi-tâches. Ce mode a Ă©tĂ© baptisĂ© « Flex Mode » par Samsung.

🤔Pourquoi acheter le Samsung Galaxy Z Flip ?

Design précurseur, format compact et robuste

Tout d’abord pour son originalitĂ© et pour la vision rĂ©volutionnaire qu’il inspire : « Le Galaxy Z Flip est la prochaine Ă©tape importante dans la construction d’une nouvelle catĂ©gorie d’appareils pliables qui offrent aux consommateurs un nouveau facteur de forme, un nouvel Ă©cran et, surtout, un nouveau type d’expĂ©rience mobile » explique TM Roh, prĂ©sident de la division mobile de Samsung.

Plus compact que le Fold, le Galaxy Z Flip est Ă©galement beaucoup plus solide et rĂ©sistant que ce dernier grâce Ă une protection en verre pliable flexible baptisĂ©e Ultra Thin Glass (UTG). Le nouveau smartphone de Samsung arbore un Ă©cran secondaire de 1 pouce permettant d’avoir un rapide aperçu des informations les plus importantes comme le niveau de batterie restant ou le nombre de SMS reçus.

Vous pouvez grâce Ă ce dernier dĂ©crocher rapidement sans avoir Ă ouvrir le smartphone lorsqu’on vous appelle. Samsung a sacrifier le lecteur d'empreintes digitales sous l’Ă©cran pour le placer astucieusement sur la tranche près du bouton d’alimentation.

Des performances haut de vol

Dans un format compact, Samsung Ă rĂ©ussi Ă intĂ©grer deux batteries d’une capacitĂ© totale de 3 300 mAh, compatibles avec la recharge rapide de 15W, la recharge sans fil et la recharge sans fil inversĂ©e. La partie photo sur le Galaxy Z Flip est Ă©galement plutĂ´t bonne puisque le constructeur y Ă intĂ©grĂ© un double capteur photo arrière de 12 MP composĂ© d’un module ultra grand angle.

Ce n’est pas aussi bien que les quadruples capteurs que l’on retrouve sur le Galaxy S20 Ultra ou du triple capteur photo de 64 MP des S20/S20+ mais ce sera suffisant pour les adeptes de photos. Enfin, mĂŞme si le Galaxy Z Flip n'embarque pas le dernier Qualcomm Snapdragon 865, il est nĂ©anmoins animĂ© par l’excellent Snapdragon 855+ gravĂ©e en 7 nm sorti fin 2019, couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire RAM et 256 Go de stockage interne non extensible par une carte microSD. Il se rĂ©vèle donc ĂŞtre un appareil puissant et performant en toutes circonstances.