Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra officiels : Samsung présente les rivaux ultimes des iPhone 11 !

Les Galaxy S20 sont enfin officiels ! Lors d’une conférence à San Francisco, Samsung a levé le voile sur une nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Comme prévu, ils se distinguent grâce à leur écran 120 Hz, la 5G et leur appareil photo rectangulaire. On vous dit tout sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Dans le cadre d’une conférence Unpacked très attendue, Samsung a dévoilé les Galaxy S20, les dignes successeurs des Galaxy S10 lancés en 2019. Le trio reprend plusieurs des nouveautés apparues l’an dernier, dont l’écran troué Infinity-O, la recharge sans fil inversée et le lecteur d'empreintes digitales sous l’écran. Les S20 proposent aussi de nombreuses nouveautés, dont la comptabilité avec le réseau 5G.

Galaxy S20 et Galaxy S20+ : écran 120 Hz et 12 Go de RAM

Le Galaxy S20 standard est sublimé d’un écran AMOLED de 6,2 pouces. Comme tous les modèles de la gamme, il dispose d’une dalle au taux de rafraichissement de 120 Hz. Samsung permet aux utilisateurs d’activer cette fréquence de rafraichissement élevée pour profiter d’un écran plus fluide et réactif, idéal pour les amateurs de jeux vidéo sur mobile. L’option consomme évidement plus d’énergie. Un réglage permet donc de passer en 60 Hz.

Sans surprise, le smartphone est alimenté par le SoC Exynos 990 (gravé en 7nm) conçu par Samsung. Le chipset est épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive. L’autonomie du terminal est confiée à une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 25W. Samsung propose uniquement 128 Go de stockage interne.

Côté photographie, Samsung a opté pour un triple capteur photo composé d’un module 64 MP (f/2.0), d’un capteur 12 MP (f/1.8) grand angle et d’un dernier module 12 MP (f/2.2) ultra grand angle. L’appareil photo est doté d’un zoom hybride x3 et d’un zoom numérique x30. Sur la face avant, Samsung a placé un capteur selfie de 10 MP (f2.2).

Très semblable à la version standard, le Galaxy S20+ se distingue uniquement par son écran plus grand (6,7 pouces contre 6,2 pouces), son capteur photo ToF dédié à la profondeur de champs et sa batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W. Du reste, le smartphone est disponible avec 8 ou Go de RAM et seulement 128 Go de stockage interne. Samsung dirige clairement les usagers les plus gourmands vers le Galaxy S20 Ultra, la variante la plus premium de cette nouvelle génération.

Côté design, les Galaxy S20 reprennent une partie de l’identité visuelle des Galaxy Note 10. Les trois smartphones sont en effet équipés d’un écran dont le trou est placé au centre. Sur les Galaxy S10, Samsung avait placé le poinçon dans le coin droit de la dalle. Au dos, le constructeur a disposé les différents modules de l’appareil photo dans une forme rectangulaire proéminente dans le coin gauche.

Le Galaxy S20 Ultra, une édition haut de gamme avec un capteur photo 108 mégapixels

Le Galaxy S20 Ultra est recouvert d’un immense écran AMOLED 120 Hz de 6,9 pouces. Cette édition premium se distingue aussi de ses petits frères grâce à son appareil photo composé d’un capteur photo de 108 mégapixels (F/1.8). Il s’agit d’une version améliorée de de l’ISOCELL Bright HMX conçu en partenariat avec Xiaomi. Il s’agit du premier module du marché à dépasser les 100 millions de pixels. C’est aussi le premier capteur pour smartphone plus grand que 1/1,3 pouces !

Du reste, l’appareil photo est composé d’un capteur ToF, d’un module téléfoto de 48 mégapixels (F/3.5) et d’un capteur grand angle de 12 mégapixels (f/2.2). Dans le trou dans l’écran, le constructeur a intégré un capteur photo frontal de 40 mégapixels (contre seulement 10 mégapixels pour les autres S20).

Le Galaxy S20 Ultra est alimenté par le SoC Exynos 990 couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive. C’est la première fois qu’un smartphone dispose d’autant de RAM. Samsung a aussi mis le paquet sur l’autonomie. Le smartphone est en effet doté d’une imposante batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 45W. Côté stockage interne, Samsung propose 128 ou 512 Go de ROM.

Prix et date de sortie

Samsung ouvre les précommandes des Galaxy S20 dans la foulée de la présentation. Les smartphones seront commercialisés dans les magasins à partir du 13 mars 2020. Comme toujours, vous pourrez vous procurer un des trois terminaux sur les sites de nombreux revendeurs, comme Amazon, Fnac ou encore Darty. Les Galaxy S20 sont vendus à un prix de départ de 909 euros. La gamme grimpe jusqu’à 1559 euros.

Galaxy S20 4G (8 Go /128 Go) : 909 euros

Galaxy S20 5G (12 Go /128 Go ): 1009 euros

Galaxy S20+ 4G (8 Go/128 Go): 1009 euros

Galaxy S20+ 5G (12 Go/128 Go): 1109 euros

Galaxy S20 Ultra 5G (12 Go/128 Go): 1359 euros

Galaxy S20 Ultra 5G (16 Go/512 Go): non communiqué

Comme on le savait déjà, les Galaxy S20 compatibles 5G sont 100 euros plus chers que les variantes cantonnées à la 4G. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de Galaxy S ? Samsung est-il de retour en force cette année ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.