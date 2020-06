Galaxy Z Flip 5G : l’arrivée d’une puce Snapdragon 865+ se confirme

Le Galaxy Z Flip 5G embarquera une puce Snapdragon 865+ ou a minima une version améliorée du 865. C’est ce qui ressort d’une nouvelle fuite qui détaille également d’autres points de sa fiche technique.

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip il y a quelques mois. Le smartphone pliable teste un nouveau format : rendre le smartphone pliable dans le sens de la largeur pour qu’il devienne extrêmement compact une fois plié. C’est pour l’instant un vrai carton. Et l’on s’attend à ce que Samsung lance désormais une déclinaison 5G de l’appareil. Le Galaxy Flip 5G a d’ailleurs fait son apparition dans la base de données de certification du Bluetooth SIG.

Galaxy Z Flip 5G : il aurait un Snapdragon 865+ ou une version améliorée du 865

Et une fuite du désormais célèbre tipster chinois Digital Chat Station donne quelques infos sur sa fiche technique. On apprend ainsi que le smartphone aura un écran 6.7″ (2636 x 1080px) AMOLED avec poinçon. A l’extérieur on devrait toujours trouver un écran minuscule de 1.05″ (300 x 112px). Côté capteurs photo on aurait du 12 Mpx en selfie, et un double capteur 12 Mp + 10 MP en guise de module principal.

Néanmoins l’info qui est sans doute la plus importante, c’est l’arrivée d’un Snapdragon 865+ cadencé à 3.09 GHz. L’arrivée d’un 865+ attise les rumeurs depuis plusieurs semaines. Les variantes 4G embarquent un 855+, on serait donc sur un saut de génération. Il faut néanmoins relever que des partenaires de Qualcomm – notamment Meizu – ont déjà dit plus tôt dans l’année qu’il n’y aurait pas de 865+. Pour autant, il est tout à fait possible qu’une version améliorée du Snapdragon 865 soit tout de même dans les cartons sans qu’il ne porte forcément la dénomination « 865+ ».

Lire également : Galaxy Z Flip 2 – Samsung va intégrer un triple capteur photo

Le Snapdragon 821 avait par exemple était une mise à jour mineure du 820. Snapdragon nous avait également déjà fait le coup du « Snapdragon 810 v2.0 » puis du « Snapdragon 810 v2.1 ». Il est donc possible que Qualcomm lance une version améliorée du Snapdragon 865 qui ne s’appellera pour autant pas 865+. Le Galaxy Z Flip 5G devrait être lancé en septembre. Que pensez-vous d’un Galaxy Z Flip qui serait doté de la 5G et d’un SoC un peu plus puissant ? Partagez votre avis dans les commentaires.