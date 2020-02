Galaxy Z Flip : une fuite de dernière minute dévoile le design d’une édition spéciale

Une édition spéciale du Samsung Galaxy Z Flip se dévoile dans un spot publicitaire 24 heures avant la conférence de Samsung. Baptisée Thom Browne Édition en référence au styliste américain propriétaire d’une marque de prêt-à-porter éponyme, cette édition limitée affiche un design résolument fashion et tout argenté.

Le Galaxy Z Flip continue de livrer ses secrets à quelques heures de la conférence Unpacked de Samsung. Le constructeur a lui-même dévoilé le design de smartphone à clapet dans une vidéo publicitaire diffusée à l’occasion de la cérémonie des Oscars 2020. L’appareil sera disponible en deux coloris : le noir et le violet, mais Samsung a aussi une troisième version dans les cartons. Il s’agit d’une édition limitée nommée Thom Browne. Celle-ci se dévoile à travers un autre spot publicitaire que nous découvrons cette fois-ci grâce à une fuite.

Cette édition spéciale du Galaxy Z Flip est proposée dans un pack combinant un emballage ainsi que des étuis spéciaux, un design différent pour le téléphone lui-même, une paire de Galaxy Buds et une Galaxy Watch Active 2. Tous les accessoires du bundle, tout comme le smartphone à clapet affichent une couleur argentée rehaussée d’un motif rouge blanc et bleu. Celui-ci se décline différemment selon l’appareil. Pour le Galaxy Z Flip, il prend la forme d’une bande qui traverse le smartphone le long de la coque à l’arrière.

Samsung Galaxy Z Flip Edition Thom Browne : un prix et une disponibilité encore inconnus

Aucun détail n’a pour l’instant filtré quant au prix et à la date de disponibilité de cette édition du Galaxy Z Flip. Il va sans dire qu’il sera proposé à un prix bien plus élevé que la version standard. Aux dernières nouvelles, cette dernière serait proposée au tarif de 1599 €… On pourrait ainsi s’approcher des 2000 €, voire plus pour l’édition spéciale.

Sous le capot, les caractéristiques du smartphone seront les mêmes. Pour rappel, le Galaxy Z Flip sera équipé d’un SoC Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie est d’une capacité de 3300 mAh. Comme vous pouvez le voir sur les images du smartphone, il embarquera deux capteurs photo à l’arrière dont un module principal de 12 MP selon les derniers recoupements. Plus d’infos mardi soir lors de la conférence de Samsung à ne pas manquer sur Phonandroid.