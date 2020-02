Galaxy Z Flip : l’écran pliable en verre est ultra fragile, ce test de résistance le prouve

Le Galaxy Z Flip vient de passer entre les mains de Jerry Rig Everything pour un test de résistance. Malgré les promesses de Samsung, l’écran en verre pliable n’est pas beaucoup plus résistant que la dalle en plastique du Galaxy Fold. Bonne nouvelle, l’écran et la charnière centrale sont néanmoins plus résistants à la poussière.

Samsung a équipé le Galaxy Z Flip d’un écran en verre ultra fin baptisé Ultra Fin Glass (UTG). Ce verre propriétaire produit par l’entreprise sud-coréenne DOWOO Insys ne mesure que 30 micromètres (soit un millionième de mètre) contre 100 micromètres pour une protection en verre trempé classique. La protection est donc aussi fine qu’un cheveu. Grâce à ce verre flexible, Samsung souhaite que l’écran du Z Flip soit plus robuste que celui du Galaxy Fold. Pour rappel, le smartphone pliable se contente en effet d’un écran recouvert d’un alliage de polymère.

Malheureusement, l’écran en verre du Galaxy Z Flip n’a pas survécu longtemps aux assauts de Jerry Rig Everything. Le vidéaste est rapidement parvenu à rayer la dalle à l’aide de son cutter. Des rayures définitives apparaissent sur l’écran dès le niveau 2. La plupart des smartphones équipés d’un écran en verre avec une protection Gorilla Glass de Corning ne s’abîment qu’au niveau 5 ou 6. Le YouTubeur a même réussi à endommager durablement l’écran avec ses ongles. C’était déjà le cas avec l’écran en plastique du Galaxy Fold. De même, l’écran du Z Flip est rapidement abimé par la flamme d’un briquet.

Pour Jerry Rig Everything, l’écran n’est pas vraiment constitué de verre. Il s’agit plutôt d’un alliage de plastique composé en partie d’un verre ultra fin. On rappellera que le verre Ultra Fin Glass est en fait recouvert d’une couche protectrice supplémentaire en plastique. C’est pourquoi la dalle paraît aussi fragile que celle en polymère du Fold. « Le Galaxy Z Flip possède une couche protectrice sur le dessus de l’UTG, similaire à celle du Galaxy Fold » précise Samsung dans un communiqué adressé à nos confrères de The Verge.

« Le Galaxy Z Flip est équipé de l’écran Infinity Flex avec un verre ultra fin (UTG) de Samsung afin d’offrir un design élégant et de qualité supérieure et une expérience visuelle immersive. La technologie UTG de Samsung, première du genre, est différente des autres appareils Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec précaution » met en garde le constructeur. Samsung s’engage à proposer une protection d’écran gratuite dans les magasins pour rassurer les acheteurs.

Lire également : précommande Samsung Galaxy Z Flip – où l’acheter au meilleur prix ?

Le Galaxy Z Flip résiste mieux à la poussière que le Galaxy Fold

Le Galaxy Z Flip se montre néanmoins plus robuste que le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung. Lors de son test de résistance, le Galaxy Fold n’avait pas bien supporté la présence de poussière sur l’écran pliable. Des grains de sable ou de poussière pouvaient facilement s’infiltrer dans le mécanisme. La flexion du smartphone devient alors beaucoup moins fluide. Depuis, Samsung précise d’ailleurs que le Galaxy Fold n’est pas résistant à la poussière.

De son côté, le Galaxy Z Flip résiste sans problème au contact de la poussière ou de sable. La charnière centrale est en effet équipée d’un système permettant d’évacuer rapidement tous les résidus. « La technologie autonettoyante repousse également saleté et poussière pour que le pli reste toujours impeccable » explique d’ailleurs Samsung sur son site web. Contrairement au Fold, vous pouvez donc emmener le Z Flip avec vous à la plage. Enfin, le Galaxy Z Flip a survécu au test de pliage, comme le Fold. Il est impossible de plier le smartphone à mains nues dans le sens opposé. Le verre au dos du terrain s’est néanmoins morcelé. Que pensez-vous de ce test de résistance ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge