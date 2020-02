Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : notre prise en main des nouveaux flagship de Samsung

Voilà des mois que fuitent quasi quotidiennement des informations concernant les nouveaux flagship signés Samsung : et là, ça y est, les S20, S20+ et S20 Ultra sont enfin officialisés. Nous avons pu les prendre en main durant une bonne heure et vous livrons ici nos premières impressions des nouveaux fleurons du constructeur sud-coréen.

Lors d’un événement organisé par Samsung il y a quelques jours à Munich, nous avons eu l’opportunité de prendre les 3 flagship de la marque : les S20, S20+ et S20 Ultra. Alors, la fameuse gamme Galaxy S de Samsung est-elle toujours aussi puissante ou commence-t-elle à perdre de sa superbe ?

Avant toute chose, signalons un point essentiel concernant les 3 nouveaux modèles que lance Samsung en ce début d’année. Non, le S20 n’est pas le successeur du Galaxy S10e sorti en mars 2019. Et non, le S10+ n’est pas non plus le prédécesseur du S20.

Très logiquement, le S20 est le successeur du S10, tandis que le S20+ est celui du S10+. Mais alors, qui succède au S10e, le modèle le plus accessible de la gamme S ? Personne. Samsung continuera à commercialiser ce smartphone cette année, tout comme le reste de la gamme S10, et d’importantes baisses de prix sont à prévoir de l’aveu d’un porte-parole de la marque.

Et quid du S20 Ultra dans cette équation ? Pour ce dernier modèle, il s’agit d’une réelle nouveauté, un produit inédit et premium, voire ultra-premium diront certains quand ils auront pris connaissance du prix de l’appareil (voir plus bas). Il ne connaît aucun équivalent sorti les années précédentes.

Un design toujours au top, mais un modèle vraiment très grand

On ne change pas une formule qui gagne. Depuis le S8, Samsung a décidé de proposer à ses utilisateurs un appareil aux bords incurvés (à gauche comme à droite), et pas autre chose. Quel que soit le modèle, on profite donc des célèbres bords du constructeur sur les S20, S20+ et S20 Ultra. Notez cependant que ceux-ci sont légèrement moins incurvés que sur les modèles précédents. Celles et ceux qui reprochent à Huawei d’en avoir justement trop fait avec son Mate 30 Pro au niveau de l’inclinaison des bords seront ravis. On remarque par ailleurs que la taille de l’affichage est un peu plus grande, dès lors que le « menton » est plus fin que sur le S10

Le fabricant n’a pas fait de distinguo entre le S20, le S20+ et le S20 Ultra : les 3 modèles profitent du même design et de la même carrosserie. Face à la gamme S10 sortie l’an passé, les nouveaux S20 voient leurs boutons de volume déportés sur la droite. À noter également la disparition de la prise Jack. Au dos, on trouve sur l’ensemble des 3 modèles un gros module destiné à accueillir les différents capteurs photo, module qui se voit placé sur le côté gauche du smartphone. Aucune trace d’un capteur d’empreinte digitale, dès lors que celui-ci est situé sous l’écran et utilise la même technologique ultrasonique que la gamme précédente.

En façade, le poinçon qui accueille le capteur à selfie a lui aussi été déporté et se situe en haut au centre de l’appareil, quel que soit le modèle. Au final, cette nouvelle gamme est toujours aussi classieuse et esthétique, même si les aficionados de la prise Jack déploreront que Samsung ait définitivement fait l’impasse sur ce port.

En revanche, et vous vous en doutez, les 3 appareils se distinguent dans un premier temps par leur taille. Le S20 dispose d’un écran de 6,2″, le S20+ d’un affichage de 6,7″ et le S20 Ultra d’un écran (tenez-vous bien)… de 6,9″ ! Habituellement, nous sommes plutôt séduits par les bords incurvés des Galaxy S, notamment parce qu’ils réduisent l’effet « grande taille » de nos smartphones. Disposer d’un appareil de 6,2″ comme le S20 avec des bords arrondis, c’est sincèrement très agréable et on n’a pas vraiment l’impression d’avoir un appareil maous dans la poche. Même chose pour tout appareil qui ne dépasse pas les 6,5″, comme le P30 Pro de Huawei (son écran fait exactement 6,47″). Au-delà, cela plus s’avère gênant. Si le S20+ et ses 6,7″ sont à l’extrême limite, la barrière est franchie avec le S20 Ultra.

Le S20 Ultra, qui s’apparente davantage à une tablette qu’à un téléphone, rentre difficilement dans une poche de pantalon (à moins de porter un baggy ?). D’autant qu’il est assez lourd si on le compare aux autres modèles de la gamme : le S20 pèse 163 grammes, le S20+ fait 186 grammes, quand le S20 Ultra pèse 220 grammes. Certes, il profite d’une batterie de 5000 mAh, quand les S20 et S20+ sont respectivement cantonnés à du 4000 mAh et du 4500 mAh (ce qui n’est déjà pas si mal). En bref, l’encombrement constitue le principal reproche que nous pouvons faire à l’égard du S20 Ultra, qui profite pourtant de tout ce qu’il faut pour faire de lui le smartphone qui « fait rêver ».

Des smartphones tournés sur l’avenir (mais c’est quand, l’avenir ?)

Les trois modèles sont équipés d’un écran Amoled 120 Hz et profitent d’un dispositif tactile en 240 Hz. Côté spécificités techniques, on dispose dans le cas du S20 de deux éditions : l’une est équipée de 8 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une connexion 4G. L’autre profite de 12 Go de RAM, de 128 Go de stockage également, mais se révèle d’ores et déjà prêt pour la 5G.

Le S20+ est lui aussi disponible en deux versions en France : la première s’affiche en 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et dispose d’une connexion en 4G. La deuxième bénéficie de 12 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une connexion en 5G. Il existe par ailleurs une édition 5G + 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais celle-ci n’est pas commercialisée en France pour l’instant.

Enfin, dans le cas du S20 Ultra, c’est plus simple : il n’y a qu’une seule version vendue dans l’Hexagone. Celle-ci profite d’une connexion 5G, de 128 Go de stockage et de 12 Go de RAM. Une version en 512 Go de stockage et 16 Go de RAM sera peut-être commercialisée un jour en France, mais on ignore pour l’instant quand et surtout à quel prix.

En termes de mémoire, on risque rapidement de se retrouver à l’étroit avec les éditions en 128 Go, dès lors que chacun des appareils est capable de filmer en 8K, une opération qui nécessite un volume conséquent de données. Le fait de ne pas offrir du 256 Go en standard reste un grand mystère.

Côté SoC, on a droit à un Exynos 990 flambant neuf. La gamme S20 est la première à profiter du nouveau processeur sorti des usines Samsung, mais est-ce une bonne chose ? Nous n’avons bien évidemment pas pu lancer le moindre benchmark durant notre prise en main, mais une chose est sûre : l’appareil chauffe. Même en l’utilisant avec parcimonie, nous nous sommes rapidement retrouvés avec un smartphone dont le dos dégageait un peu de chaleur, plus que le S10 en tous les cas dans les mêmes conditions. Samsung nous a assuré que le firmware de l’appareil n’est pas définitif et que des mises à auraient lieu d’ici la commercialisation des S20. Mais il est surtout regrettable que Samsung n’ait pas opté pour l’Europe pour un Snapdragon 865, à l’instar du Mi 10 de Xiaomi qui sort bientôt.

Vous l’aurez compris, l’une des grosses innovations de ces 3 modèles est d’offrir une connexion en 5G. Notez au passage que les S20 et S20+ existent aussi dans des versions 4G, lesquelles sont commercialisés 100 euros de moins que leur équivalent 5G. En revanche, seul le S20 Ultra n’existe qu’en 5G. Comme évoqué précédemment, l’appareil se veut le haut panier de la gamme Galaxy S, et intègre par conséquent les toutes dernières innovations technologiques. Samsung n’aurait eu aucune raison de commercialiser le S20 Ultra dans une édition 4G.

La 5G a-t-elle un intérêt dès à présent ? Clairement, non. C’est le grand cheval de bataille de 2020 de la part des fabricants de smartphones, mais l’infrastructure n’est pas encore là. En France, l’attribution des fréquences de la 5G n’aura pas lieu avant mars, et si les opérateurs prévoient d’ores et déjà de commercialiser des forfaits 5G d’ici cet été, rares sont les villes en France qui sont déjà équipées d’une telle technologie. Acheter un S20 uniquement pour sa connexion en 5G (et cela vaut tous les autres smartphones) ne représente guère d’intérêt à l’heure actuelle. C’est davantage miser sur l’avenir, et plus précisément sur 2021, voire 2022 si les choses ne se passent pas comme prévu par les opérateurs.

Et pour la photo, ça donne quoi ?

Nous avons pu très rapidement tester les différents capteurs photo qui équipent les différents modèles de 20 au cours de notre séance de prise en main. Faute de temps et de conditions optimales, nous n’émettrons bien évidemment pas d’avis définitif pour l’instant sur ce sujet, mais nos premières impressions sont franchement très bonnes.

A l’arrière, le S20 est équipé d’un triple module photo : on y trouve un capteur principal de 12 MP (f 1.8), un module ultra grand-angle de 12 MP (f 2.2), et un focus de 64 MP (f 2.0). Le S20+ profite des mêmes spécificités que le S20, auxquelles il convient d’ajouter un capteur arrière « DepthVision ». Pour rappel, il s’agit de la même technologie que l’on trouve sur le Note 10+ et qui permet de détacher un objet de son environnement. Galaxy S20 et S20+ disposent tous deux d’un zoom hybride optique 3X qui permet de zoomer jusqu’en 30X. Tous deux jouissent également d’un capteur frontal en 10 MP (f 2.2).

Le S20 Ultra se détache des deux autres modèles par son capteur principal de 108 MP (f 2.4). En réalité, celui-ci « fusionnant » les pixels par groupe de 9 (3×3), les clichés qui en résultent ne font que 12 MP. Le module ultra grand-angle est cependant identique à ceux des S20 et S20+ : il offre une définition de 12 MP (f 1.4). Deux autres différences sont néanmoins à évoquer concernant le S20 Ultra face aux S20 et S20+. L’appareil profite d’un capteur telephoto de 48 MP (f 3.5), lequel délivre en réalité des clichés de 12 MP. Son zoom optique hybride fonctionne en 10X, tandis qu’il permet de « monter » jusqu’en 100X en numérique. Enfin, l’appareil dispose d’un capteur frontal de 40 MP (f 2.2).

Les quelques clichés que nous avons pu réaliser lors de notre prise en main, non visibles ici puisque Samsung ne nous a permis de les sauvegarder, se sont tous avérés d’excellente facture. Le piqué est excellent en mode classique, et le zoom 10x du S20 Ultra fait des petites merveilles (celui en 3x des S20 et S20+ n’est pas en reste à juger nos premières impressions). Les quelques photos que nous avons également réalisées dans la pénombre nous ont également conquis, le mode nuit ayant été visiblement encore amélioré depuis le S10.

Un smartphone capable de filmer en 8K, c’est bien ?

Grâce à l’Exynos 990, l’ensemble des modèles est désormais paré pour la 8K/24 ips. Chacun des modèles est en effet capable de filmer dans une telle définition et c’est, encore une fois, la preuve que Samsung est résolument tourné vers l’avenir et ne nous sert pas une énième déclinaison de la gamme S un peu réchauffée. En revanche, lors de notre prise en main, les 3 modèles ont montré quelques signes de faiblesse dans cette définition, notamment lors d’un traveling ou une prise de vue d’un sujet trop mobile (quelqu’un qui passe un peu rapidement devant la caméra, par exemple). Même lorsque l’appareil est posé sur un support, la vidéo est saccadée, le capteur ne semblant à parvenir à filmer en 24 ips. Et au moment de filmer un traveling, c’est la stabilisation qui est inopérante. Là encore, Samsung nous a certifié que les différents appareils que nous avons eus entre les mains ne bénéficiaient pas du tout dernier firmware et que le problème serait résolu d’ici leur sortie définitive en mars prochain.

Prix, versions et disponibilité



En France et en fonction des versions, l’appareil est vendu dans différents coloris. Ainsi, on trouve dans le commerce le S20 en gris, bleu et rose. Le S20+ est quant à lui disponible en gris, noir et bleu. Enfin, le S20 Ultra est quant à lui commercialisé en gris et noir. Les différents modèles seront disponibles à compter du 13 mars prochain, sauf pour celles et ceux qui auront précommandé leur modèle et qui devraient le recevoir 3 jours avant. La gamme de prix est récapitulée ci-dessous.

Les précommandes des nouveaux Galaxy S20 commencent dès aujourd’hui, 11 février, et se poursuivront jusqu’au 8 mars prochain. Si vous précommandez un S20+ ou un S20 Ultra, vous bénéficiez de surcroît des nouveaux Galaxy Buds +, des écouteurs commercialisés normalement 169 euros et dont la principale nouveauté, par rapport à l’ancienne version, réside dans son autonomie accrue. Si leur forme ne change pas, les Galaxy Buds + peuvent désormais tenir jusqu’à 11 heures.