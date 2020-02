Galaxy Z Flip : la charnière a beau être protégée par des fibres, la poussière rentre quand même !

La protection anti-poussière de la charnière du Galaxy Z Flip a été testée par iFixit. Et c’est plutôt une mauvaise surprise : en dépit de ce qu’affirme Samsung, le rideau de fibre qui est censé protéger la charnière contre l’accumulation de poussière est visiblement inefficace – les particules fines rentrent quand même et grippent le mécanisme en quelques secondes.

Soyons honnêtes : on n’attend pas des premiers smartphones pliables qu’ils soient des appareils aussi solides et matures que les smartphones classiques. Néanmoins, on est tenté de croire les constructeurs sur parole lorsqu’ils annoncent une innovation qui est précisément censée améliorer la durabilité ne serait-ce que d’une partie de l’appareil. Lors de la présentation des Galaxy Z Flip, Samsung a justement dévoilé sa nouvelle astuce pour protéger la charnière du smartphone pliable contre la poussière.

Protection contre la poussière inefficace

La contre-mesure consiste essentiellement en un rideau de fibres qui permettent sur le papier à la charnière de bouger librement tout en gardant la poussière et autres particules fines à l’extérieur. Et pour une fois, ce n’est pas JerryRigsEverything mais le site iFixit qui a décidé, dans une vidéo de démontage, de vérifier les dires de Samsung. Pour cela, ils ont exposé leur Galaxy Z Flip à une sorte de sable très fin coloré en rose, de manière à mieux détecter sa présence à l’intérieur de l’appareil.

Ils ont mis le Z Flip quelques secondes en contact avec la poudre dans un sac en plastique. Puis l’ingénieur d’iFixit sort l’appareil du sac et réalise un premier test : le smartphone s’ouvre-t-il de manière toujours aussi fluide ? Très vite, vous allez comprendre en regardant la vidéo en fin d’article que la réponse à cette question est clairement non. Une résistance est introduite dans le mécanisme qui craque à divers stades de l’ouverture. iFixit a alors décidé d’ouvrir l’appareil (ce qui est nettement plus facile que le Motorola Razr 2019) pour voir exactement où la poussière s’est introduite.

On en trouve un peu partout dans le casing, ce qui n’est pas une surprise vu que Samsung prévient que l’appareil n’est ni résistant à l’eau ni à la poussière. iFixit note au passage que Samsung a tout de même recouvert les circuits d’un revêtement hydrophobe pour le rendre moins sensible à l’eau. Là où il y a en revanche de quoi être déçu, c’est que l’essentiel de la poussière s’est concentré dans la charnière, malgré cette fameuse protection anti-poussière à base de fibres.

Plus étonnant : plusieurs éléments en fibres étaient immaculés malgré la présence de poussière à l’intérieur du mécanisme. Ce qui semble montrer à quel point le dispositif est inefficace. Bien sûr, ce test est assez impitoyable, et ne représente pas vraiment un cas d’utilisation réel, sauf si vous faites tomber le smartphone sur une plage de sable très très fin par exemple. Néanmoins, il semble qu’il ne faut pas forcément croire Samsung quand le constructeur affirme que la charnière est mieux protégée contre la poussière.

Source : Engadget