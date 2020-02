Samsung Unpacked 2020 : comment suivre la conférence Galaxy S20 et Z Flip en direct

Samsung dévoilera les Galaxy S20, S20+ et Ultra ainsi que le Galaxy Z Flip, nouveau smartphone pliable, lors d’un événement Unpacked mardi 11 février 2020 à 20:00 (Paris). Comme toujours l’événement sera retransmis en direct en vidéo, mais nous vous proposons également une couverture en Français.

Come chaque année Samsung a choisi d’organiser l’un de ses temps forts à San Francisco. Le 11 février 2020 à 20 heures, la marque présentera ses S20, S20+ et S20 Ultra ainsi que son nouveau smartphone pliable « Z Flip ». Mais aussi vraisemblablement de nouveaux écouteurs True Wireless Galaxy Buds+ entre autres nouveautés.

Comment suivre la conférence Samsung Unpacked 2020 en direct sur Phonandroid

Les nouveaux S20 devraient se rapprocher encore davantage de l’idéal d’un smartphone-écran sans bordures. Cette année, le poinçon du capteur selfie devrait se retrouver centré tout en haut. Ils devraient également embarquer une fiche technique assez redoutable, avec les denières générations de SoC, beaucoup de RAM (jusqu’à 12 Go), des capacités batterie jusqu’à 5000 mAh, et de nouvelles technologies comme le WiFi 6 et la 5G.

Ce seront également des champions de la photo. Les S20 et S20+ auraient chacun un triple capteur photo 64 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx. Quant à la variante Ultra, on aurait un arrangement 108 Mpx + 48 Mpx + 48 Mpx + un zoom optique 5x. Toutes ces variantes pourraient prendre des vidéos en 8K ce qui permettrait de populariser cette définition, et potentiellement stimuler les ventes de téléviseurs 8K.

Le Galaxy Z Flip sera quant à lui le second smartphone pliable Samsung. Mais n’y voyez pas le successeur du Galaxy Fold. L’idée n’est pas en effet de pouvoir plier une tablette pour pouvoir la mettre dans la poche, mais de plier un smartphone pour qu’il prenne encore moins de place. Le smartphone se plie donc dans le sens de la largeur, un peu comme le Motorola Razr 2019.

Sauf que cette fois-ci on s’attend à une fiche technique digne d’un flagship. Bien sûr, vous trouverez dans la foulée des articles de fond et dossiers pour réellement approfondir le sujet. Nous relaierons et discuterons avec vous des différentes annonces sur notre fil Twitter. Si vous nous suivez sur Facebook nous vous recommandons de lire cet article pour être sûr de ne rien rater de nos contenus !