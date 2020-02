L’écran du Galaxy Z Flip d’un Twittos, Amir (@mondoir), se serait cassé après seulement quelques minutes d’utilisation. D’après son commentaire, l’utilisateur ne semblait pourtant avoir rien fait d’anormal. Samsung se propose dans les réponses au tweet de mener l’enquête.

On vous montrait ce matin la vidéo de JerryRigEverything du Galaxy Z Flip. Le testeur connu pour ses méthodes extrêmes, et la plupart du temps destructrices, met en doute les affirmations de Samsung selon lesquelles l’écran du smartphone serait recouvert de verre. Dès le premier test, on se rend en effet compte que la surface est aussi fragile que le plastique des écrans du Galaxy Fold ou du Motorola Razr – avec des marques permanentes dès le second niveau de dureté.

Or, la mésaventure d’un twittos, Amir (@mondoir) semble nuancer cette affirmation. Non pas que cela soit, vous allez le voir, un bon point pour la durabilité de ce nouveau revêtement. Il explique en effet : « je viens de recevoir mon Galaxy Z Flip juste maintenant. J’ai ouvert la boite. J’ai enlevé le film de protection avec les instructions dessus. Puis j’ai plié le téléphone, comme on est tenté de le faire vu que c’est un téléphone à clapet, et voilà ce qui est arrivé », déplore-t-il, montrant dans une photo l’état du pli de son écran.

Il ajoute : « je l’ai aussi entendu craquer. Un problème de températures trop froides ? ». Le craquement associé aux caractéristiques de la cassure sur la pliure semblent montrer que le matériau n’est pas aussi souple et ductile que ne le serait un simple substrat en plastique, mais cassant comme si le matériau était, ou contenait quelque chose comme du verre (ou un minéral). Bien sûr ce témoignage est à prendre avec prudence – il faudrait voir si le problème donne lieu à d’autres cas pour savoir si il y a effectivement des soucis de durabilité d’écran comme avec la première version du Galaxy Fold.

Le post a rapidement été repéré par Samsung qui se propose de mener l’enquête : « Nous aimerions vraiment jeter un oeil à cela, Amir. Pouvez-vous nous donner plus de détails en DM ? ». La technologie des smartphones pliables reste encore un marché de niche qui s’appuie sur une technologie émergente. On espère donc pour Samsung que cela restera un cas isolé et que la marque ne connaitra pas les mêmes déboires qu’avec son premier smartphone pliable. Néanmoins, il faudra sans doute encore quelques itérations pour que ce type d’appareils devienne suffisamment durable pour justifier leur achat sans aucune réserve.

Source : Android Community