Galaxy Fold 2 et Z Flip 5G : sortie en septembre en quantité ultra limitée

Le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G, les deux prochains smartphones pliables de Samsung, ne sortiraient pas sur le marché avant le mois de septembre 2020. D’après les informations de plusieurs leakers, ils seront d’ailleurs disponibles en quantité ultra limitée au lancement. La production d’écrans en verre ultra fin serait en effet réduite jusqu’en 2021.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera le Galaxy Fold 2 ainsi qu’une version 5G de son Galaxy Z Flip lors de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20. Selon les médias sud-coréens, cette présentation en ligne serait prévue le 5 aout prochain.

Sur le même sujet : Galaxy Fold 2 – le smartphone pliable embarquera deux batteries pour une capacité de 4 365 mAh

Malheureusement, les deux smartphones pliables ne seront pas disponibles sur le marché avant le mois de septembre 2020 (voire la fin du mois d’août), annonce Max Weinbach, un informateur renommé, dans une conversation avec Ross Young, un autre leaker, sur Twitter. Selon eux, la production des écrans en verre Ultra Thin Glass (UTG) qui recouvrent les deux terminaux ne débutera pas avant le mois d’août.

Ross Young, source intarissable d’informations concernant les écrans conçus par Samsung, estime d’ailleurs que le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip seront disponibles en quantité très limitée au lancement. La quantité d’appareils disponibles dans les magasins resterait même réduite jusqu’à la fin de l’année. Samsung s’était pourtant engagé à proposer son Fold 2 dans des quantités supérieures à la première génération. Le constructeur se heurte visiblement aux contingences de sa chaîne de production.

De leur côté, les Galaxy Note 20 et Note 20+ débarqueront sur le marché dans les semaines suivants la présentation, « vers le milieu du mois d’août », estime Max Weinbach. En décalant l’arrivée sur le marché du Galaxy Fold 2 au mois de septembre 2020, Samsung cherche probablement à faire de l’ombre aux iPhone 12 d’Apple, dont la keynote de présentation est attendue à la même période. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.