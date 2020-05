Galaxy Z Flip : le smartphone pliable fait un carton contrairement aux Galaxy S20

Le Galaxy Z Flip, le premier smartphone pliable à clapet de Samsung, rencontre un gros succès. Au cours du mois de mars, Samsung a vendu 230000 unités dans le monde en dépit de la crise sanitaire. Par contre, les Galaxy S20 peinent toujours à convaincre les consommateurs. Voici les derniers chiffres.

La crise du coronavirus s’accompagne d’un nouvel effondrement des ventes de smartphones. Les analystes de Strategy Analytics tablent même sur une baisse de 25% des ventes de téléphones en 2020. Sur ce marché morose, les fabricants enregistrent des revenus en forte baisse. C’est notamment le cas de Samsung. Au cours du premier trimestre de l’année 2020, le constructeur a réalisé un chiffre d’affaires total de 41,82 milliards d’euros au premier trimestre, en baisse de 7,6 % par rapport au dernier trimestre de 2019.

Les Galaxy S20 se vendent moins bien que les Galaxy S10

En pleine pandémie, les consommateurs boudent notamment les Galaxy S20, les derniers haut de gamme de la marque, rapportent nos confrères de l’Economic Times dans un nouveau rapport. Au cours du mois de mars, les ventes de Galaxy S20 étaient jusqu’à 35% inférieures à celles des Galaxy S10 sortis début 2019. Samsung manquerait donc de loin ses objectif de vente initiaux, en grande partie à cause du Covid-19.

Par contre, le Galaxy Z Flip, le premier pliable à clapet de Samsung, rencontre un joli succès malgré les mesures de confinement. Au cours du mois de mars, Samsung a écoulé 230000 Z Flip dans le monde, en hausse de 56.1% par rapport à février lors du lancement du smartphone. Á titre de comparaison, la firme n’a vendu que 400 000 Galaxy Fold en 2019.

Beaucoup moins cher que le Fold, et plus séduisant pour les usagers lambda, le Galaxy Z Flip est parvenu à se faire une place unique sur le marché de la téléphonie mobile. Depuis son lancement, le smartphone s’est d’ailleurs retrouvé en rupture de stock à plusieurs reprises, notamment en France ou en Chine déconfinée. Que pensez-vous du succès du Z Flip ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Economic Times