Samsung demande désormais aux propriétaires de Galaxy Z Flip de ne surtout pas apposer de protection sur l’écran flexible du smartphone. Après avoir demandé aux premiers clients de smartphones pliables ne surtout pas retirer ce qui ressemblait à une protection.

Aussi cool soit-elle, la technologie des smartphones pliables est loin d’avoir atteint la maturité des smartphones classiques. Pensez donc : vous pouvez de nos jours laisser échapper votre smartphone dans la piscine, ou l'emporter dans des environnements poussiéreux sans vraiment réfléchir à ce que cela implique pour votre appareil. Les smartphones pliables actuels donnent ainsi l’impression de faire un pas an avant pour deux en arrière.

Aucun film de protection adapté n’existe vraiment pour le Galaxy Z Flip

Un pas en avant grâce au format très compact, une fois plié, et au confort d’utilisation du smartphone en position ouverte. Deux pas en arrière à cause de l’absence d’étanchéité et de la fragilité de l’écran et de la charnière, qui marque les traces d’ongles et qui se grippe avec un peu de poussière. Il faut dire que la recherche autour de ce type d’écrans est toujours très active. On est sur des produits pionniers et Samsung est en ce moment-même en train de développer de nouvelles solutions.

Notamment un verre ultra-fin en association avec le concepteur du verre Gorilla Glass (Corning) qui devrait rendre la surface des écrans flexibles enfin plus robuste. On imagine la recherche très active également pour éviter que des liquides ou matériaux ne se faufilent dans le casing. Pour l’heure il faut donc traiter les produits comme le Galaxy Z Flip différemment des smartphones classiques. Et cela comprend les films et autres verres de protection.

En effet, des utilisateurs qui apposent ce type de dispositif sur l’écran du Z Flip finissent par endommager prématurément l’appareil. Ce qui a forcé Samsung à souligner que coller toute protection d’écran sur l’appareil fait sauter la garantie. « Comme précisé dans le manuel d’entretien inclus avec tous les Galaxy Z Flip, les adhésifs tiers tels que les films ou stickers ne doivent pas être collés à l’écran du Galaxy Z Flip par les clients, sous peine de faire sauter la garantie », explique un responsable Samsung sur le blog Sam Mobile.

Lire également : Galaxy Fold – des testeurs affirment que leur écran est déjà cassé après 24 heures

La meilleure façon de protéger le Galaxy Z Flip semble donc pour le moment être d’utiliser ce smartphone en complément d’un autre, moins fragile.