Précommande FIFA 21 et PES 2021 pas chers : où les acheter au meilleur prix

Les deux jeux vidéo de football attendus par les fans du genre chaque année, FIFA 21 et PES 2021 sont d’ores et déjà disponibles à la précommande. Ils seront respectivement disponibles le 9 octobre et 15 septembre 2020. On fait le point sur les offres qui permettent de l’avoir au prix le moins cher le jour de leur sortie.

💰FIFA 21 pas cher : où l’acheter au meilleur prix sur internet ?

FIFA 21 sera disponible à partir du 9 octobre 2020 sur les consoles de jeu PS4, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC. Le jeu est disponible en précommande au meilleur prix sur Auchan et Leclerc à 44,99 € sur Nintendo Switch, à 49,99 € sur PC (Auchan et Cdiscount) et à 54,99 € sur PS4 et Xbox One.

Cliquez ici pour acheter FIFA 21 sur Auchan

(54,99 € sur PS4 et Xbox One / 49,99 € sur PC / 44,99 € sur Nintendo Switch)

Cliquez ici pour acheter FIFA 21 sur Cdiscount

(59,99 € sur PS4 et Xbox One / 49,99 € sur PC / 47,58 € sur Nintendo Switch)

Cliquez ici pour acheter FIFA 21 sur La Fnac

(59,99 € sur PS4 et Xbox One / 49,99 € sur PC / 49,99 € sur Nintendo Switch)

Cliquez ici pour acheter FIFA 21 sur Leclerc

(54,99 € sur PS4 et Xbox One / 59,99 € sur PC / 44,99 € sur Nintendo Switch)

Cliquez ici pour acheter FIFA 21 sur Micromania

(69,99 € sur PS4 et Xbox One / 59,99 € sur PC)

A noter que Micromania propose une multitude de bonus à savoir :

Jusqu’à 3 packs Or rares, 1 par semaine pendant 3 semaines : 15€ offert (Valeur unitaire 500 pts Fifa soit 5€), disponible dans la boutique du joueur s’il se connecte au jeu dans la semaine après activation du code (du lundi au dimanche, perdu si aucune connexion : si on achète le jeu en deuxième semaine on ne récupère pas le pack de la première semaine).

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT : Le joueur qui sera révélé sur la couverture sera disponible dans les éléments à récupérer du mode Fifa Ultimate Team après activation du code

Choix de joueur ambassadeur FUT, choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT: Un pack choix de joueur sera disponible dans les éléments à récupérer du mode Fifa Ultimate Team après activation du code

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Ces éléments seront disponibles dans les éléments à récupérer du mode Fifa Ultimate Team après activation du code. Si vous aviez le jeu FIFA 20, et que vous décidez d’acheter FIFA 21 Micromania vous le reprend pour 10 € (1er juillet au 11 octobre 2020) et vous avez également droit à la nouvelle version pendant un an PS4 => PS5 / Xbox One => Xbox Series X.

💰PES 2021 pas cher : où l’acheter au meilleur prix sur internet ?

PES 2021 sera disponible le 15 septembre 2020 sur les pmateformes PS4 et Xbox One au prix très attractif de 29,99 €. Les personnes voulant le recevoir dès le jour de sa sortie peuvent d’ores et déjà le précommander auprès des enseignes Auchan, Fnac, Leclerc, ou bien encore Micromania. Le meilleur prix est du coté de Cdiscount qui le propose à 24,99 € aussi bien sur PS4 que sur Xbox One.

Cliquez ici pour acheter PES 2021 sur Auchan

(29,99 € sur PS4 et Xbox One)

Cliquez ici pour acheter PES 2021 sur Cdiscount

(24,99 € sur PS4 et Xbox One)

Cliquez ici pour acheter PES 2021 sur La Fnac

(29,99 € sur PS4 et Xbox One)

Cliquez ici pour acheter PES 2021 sur Leclrec

(29,99€ sur PS4 et Xbox One)

Cliquez ici pour acheter PES 2021 sur Micromania

(29,99€ sur PS4 et Xbox One)

PES 2021, propose la même jouabilité que l’on pouvait avoir l’an dernier avec eFootball PES 2020, ainsi que diverses mises à jour de joueurs et d’équipes pour la nouvelle saison, sans oublier le mode UEFA EURO 2020.

🆚Quelles différences entre FIFA 21 et PES 2021 ?

Tout comme les éditions de l’année précédente, la principale différence entre les deux jeux réside principalement au niveau des licences : FIFA 21 dispose des droits exclusifs sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Sur l’ensemble des nombreuses équipes (plus de 700) et des 37 ligues que l’on retrouve dans FIFA 21, seule l’équipe de la Juventus de Turin n’a pas de licence.

Le principal atout de PES 2021 est son gameplay qui est plus lent que celui de son rival. Autres différences, les menus, la gestion des équipes et des joueurs ainsi que les modes présents dans les deux jeux sont propres à chaque titre. On retrouve en outre des modes assez similaires tels que : carrière d’entraîneur, carrière de joueur, MyClub du coté de PES 2021 et Ultimate Team sur FIFA 21, le titre de EA sports a tout de même une longueur d’avance sur celui de Konami avec la présence du mode Volta, une expérience lancée sur FIFA 20 réaliste de street football jouable en 3V3, 4V4 voire 5V5 le tout, en version avec ou sans gardien.

🎮FIFA 21 vs PES 2021 : quel jeu offre le meilleur gameplay ?

C’est une question que beaucoup de joueurs se posent avant l’achat d’un jeu de football. FIFA 21 est considéré comme arcade et sa prise en main est plus facile pour ceux qui débutent dans le jeu. PES 2021 se veut être une simulation qui reflète plus la réalité avec un gameplay basé sur la construction du jeu, et des animations réalistes plus naturelles que ce que l’on peut trouver sur FIFA 21. Notre conseil avant l’achat : essayer les jeux si vous en avez la possibilité afin de vous en faire une propre idée.

Sur le même thème