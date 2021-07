FIFA 22 : EA snobe une fois de plus les joueurs PC

FIFA 22 va apporter son lot de nouveautés, comme des animations censées fluidifier le jeu ainsi que des modes inédits. Tout ça sera réservé à la version PS5 et Xbox Series X du titre, puisque la version PC n’en bénéficiera pas.

Comme chaque année, EA va sortir un volet de FIFA. Après une version 21 qui n’a pas vraiment convaincu, la licence va revenir dans un nouvel épisode prévu le 1er octobre. Cette fois promis, EA va exploiter les capacités des consoles next-gen. Quant aux joueurs PC, ils seront toujours mis de côté.

FIFA 22 va apporter de grosses nouveautés au niveau des animations avec une technologie sobrement intitulée Hypermotion. Plus que cela, l’intelligence artificielle sera améliorée (ce ne sera pas du luxe), tout comme les graphismes. Tout ça, c’est si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X. Si vous jouez encore sur PS4 ou Xbox One, vous n’aurez que l’ancienne version remise au goût du jour.

FIFA 22 proposera une version old-gen sur PC

La plateforme PC a toujours été délaissée par EA Sport en ce qui concerne FIFA. La version 22 ne fera pas exception à la règle. EA a en effet précisé que les PCistes ne bénéficieront pas des nouveautés. En réalité, ils auront la même version que les joueurs old-gen.

Comme l’indique IGN, c’est un choix délibéré de la part d’EA, qui estime que la communauté PC est moins importante que sur consoles, ce qui est vrai. De plus, l’éditeur indique qu’en apportant toutes les nouveautés sur cette version, les plus petites configurations ne pourraient plus faire tourner le jeu, et réduirait donc encore plus le nombre de joueurs. Bref, il faudra se contenter de ça ou se trouver une nouvelle console. En ce qui concerne la version Switch… rien de nouveau sous le soleil. Comme chaque année, nous aurons le même jeu avec simplement les maillots et les effectifs remis au goût du jour. Rien qui justifie l’achat si vous l’avez déjà, donc.

Bref, on pourrait dire que FIFA 22 se résume à sa version next-gen, le reste n’étant que mise à jour. Une déception encore une fois pour les joueurs PC, même s’ils ne sont que peu nombreux.

