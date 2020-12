Cyber Monday : le top des offres pour se faire plaisir pour Noël

Le Cyber Monday fait suite au promotions du Black Friday. Durant toute cette journée de lundi, vous pouvez profiter des dernières offres promotionnelles sur encore pas mal de produits high-tech. Smartphones, TV, montres et bracelets connectés, casques, enceintes… C’est la dernière chance pour faire de bonnes affaires avant Noël.

Le top des offres Cyber Monday high-tech

Nous vous invitons à découvrir les meilleures offres high-tech Cyber Monday proposées ce lundi 7 décembre 2020, synonyme de Cyber Monday ! Elles sont classées par prix, par ordre croissant. Vous pouvez aussi faire un tour sur les autres offres classées par catégories de produits telles que celles sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones 4G et 5G les forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées ,mais aussi sur les enceintes son Bluetooth ! Vous trouverez peut-être le cadeau idéal à offrir pour Noël.

Enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact à 9,99 €

A la recherche d’une enceinte sans fil pas chère ? La Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Rue du Commerce. Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d’un son clair et naturel, d’une batterie en lithium de 480 mAh dont l’autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d’un micro intégré pour passer des appels mains libres et d’un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

L’Echo Dot est une enceinte connectée compacte se présentant sous la forme d’un galet. Grâce à elle, lancez et contrôlez vos musiques préférées par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages à toute personne qui possède un appareil Echo, contrôlez vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affiché à 24,99 € au lieu de 59,99 € soit 35 € de réduction dans le cadre des bons plans Cyber Monday.

Bracelet connecté Xiaomi Band 4 à 28,99 €

Rue du Commerce propose à l’occasion du cyber Monday le bracelet connecté Band 4 de Xiaomi (coloris noir) au tarif de 28,99 euros au lieu de 39,99 euros soit une réduction de 28%. L’offre promotionnelle est valable pendant la durée du Cyber Monday et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Amazon Echo Dot 4 à 29,99 €

Le tout nouvel Echo Dot lancé il y a quelques semaines est déjà à moitié prix à l’occasion du Cyber Monday. Commercialisé à 60 €, son tarif passe à 30 €, ce qui vous permet de réaliser une économie de 30 € (50%). L’Amazon Echo Dot de 4e génération a introduit un vrai changement niveau design en adoptant un look sphérique, tout en gagnant en volume. La qualité sonore est toujours aussi bonne et vous profitez des bons et loyaux services d’Alexa pour tout contrôler à la maison.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 29,99 €

Pour certains, garder la ligne est important. Alors pourquoi ne pas acquérir une balance connectée pour avoir un oeil sur son poids. Les personnes désireuses de s’en procurer une peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre du Cyber Monday qui permet de se procure l’excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 29,99 €.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

Caméra de surveillance Xiaomi Mi Home à 30,99 €

Belle offre Cyber Monday sur la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home qui passe sous la barre des 30 €, à très exactement 30,99 € au lieu de 44.99 €. La Mi Home Security de Xiaomi dotée d’une résolution en 1080p est une caméra équipée d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale à 360 degrés.

Vous pouvez également la contrôler directement depuis un smartphone ou des assistants vocaux. L’appareil dispose aussi d’une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement ; de notifications de vidéos ; des appels voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone et des appels vidéo unidirectionnels de la caméra vers le téléphone.

Xiaomi Mi Band 5 à 39,99 €

On ne présente plus le Mi Band 5, le dernier bracelet connecté Xiaomi qui présente des nouveautés tels qu’un nouveau chargeur magnétique, la NFC pour le paiement sans contact ou encore l’intégration d’Alexa. Le bracelet est à 39,99 € actuellement au lieu de 49,99 €.

Manette Sony DualShock 4 V2 à 39,99 €

Pour le Cyber Monday, la manette DualShock 4 qui voit son prix baisser de 20 euros, soit l’opportunité de s’en procurer une au tarif de 39.99 euros au lieu des 59.99 euros habituellement demandées. On la trouve à ce tarif avantageux du coté des enseignes Cdiscount, Darty et la Fnac.

Souris sans fil Logitech MX Master à 44,99 €

Besoin d’une souris sans fil précise et confortable ? Grâce au Cyber Monday, profitez d’une réduction exceptionnelle de 50% sur la Logitech MX Master sur Amazon. Cette sourise fonctionne de manière optimale sur quasiment toutes le surfaces grâce au capteur haute précision Darkfield. Le contrôle du curseur est précis même sur du verre.

La souris dispose d’une molette de défilement intelligente qui s’adapte à la vitesse pour plus de précision. Passez d’un mode de défilement par paliers à un défilement ultra rapide selon le contexte. Vous avez également une seconde molette exclusive à la portée du pousse.

Niveau ergonomie, vous bénéficiez d’une encoche de pouce qui aide à maintenir une position confortable pour la main et le poignet. La souris dispose d’une batterie rechargeable de 500 mAh qui offre une autonomie indicative de 40 jours. Elle est par ailleurs livrée avec un récepteur USB Bluetooth pour la connexion sans fil.

Casque sans fil JBL Tune 700BT à 49,99 €

Vous recherchez un casque audio sans fil avec un son puissant et équilibré pour moins de 50 € ? Le JBL Tune 700BT offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il est proposé au meilleur prix à 49,90 € chez Boulanger au lieu de 79,99 €. Vous bénéficiez de 38% € de réduction qui correspond à 30 €.

Pas de réduction de bruit active, mais ce casque sans fil vous offre un son pur grâce à la technologie JBL Pure Bass qui offre des graves profonds et puissants. C’est un casque circum-aural avec un design confortable et ergonomique. Il est pliable et dispose d’un arceau réglable en hauteur pour s’adapter à toutes les têtes. Son autonomie : 24h.

Garmin VivoSmart 4 à 81,99 €

18% de réduction, c’est ce que proposent Amazon et Rue du Commerce sur le bracelet connecté VivoSmart de Garmin. Il est à 81,99 € au lieu de 99 € à 140 € chez la concurrence. Ses points forts : un écran tactile monochrome, une autonomie d’une semaine et plusieurs fonctionnalités de suivi comme la fréquence cardiaque, le niveau de stress et différents modes de tracking sportif.

Fitbit Charge 4 à 99,99 €

C’est le bracelet connecté le plus abouti de Fitbit. Trackez vos performances pour plus de 20 activités sportives, suivez la qualité de votre sommeil, votre fréquence cardiaque en continu, bénéficiez d’exercices de respiration guidée, etc. Cerise sur le gâteau, il intègre un GPS et c’est une fonctionnalité rare pour un bracelet connecté. Le Fitbit Charge 4 est 99 € en ce moment au lieu de 149 € chez plusieurs marchands (-33%)

Oppo A5 à 149 €

Il n’y a pas que Xiaomi et sa filiale Redmi sur le marché des smartphones décents proposés en dessous de 150 €. Le compatriote Oppo est un sérieux client qui tisse progressivement sa toile hors des frontières chinoises. Le Oppo A5 lancé fin 2019 est un bel exemple de l’agressivité du constructeur. Pour seulement 149 € en ce moment, offrez-vous ce smartphone petit prix dont les caractéristiques vont convenir à tous ceux qui souhaitent un mobile correct sans pour autant trop en demander niveau puissance, notamment pour les jeux exigeants en ressources.

Vous profitez d’un écran de 6,5 pouces (définition 1600 x 720 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu’à 2 GHz et épaulé par une RAM de 3 Go. Sa batterie est d’une capacité très confortable de 5000 mAh, ce qui constitue son plus bel atout. Pour la partie photo, il y a un capteur principal de 12+8+2 MP et un capteur secondaire de 8 MP.

Casque audio BackBeat Pro 2 à 149,99 €

Rue du Commerce propose pour le Cyber Monday le casque audio BackBeat Pro 2 à un bon prix : il est affiché à 129,99 €. En ce qui concerne les caractéristiques principales de l’appareil, le Plantronics BackBeat Pro 2 est un casque de type circum-aural qui bénéficie notamment du Bluetooth 4.0 et de la technologie de réduction de bruit. Il dispose d’une portée maximale jusqu’à 100 mètres en association avec un émetteur Bluetooth de classe 1. Au niveau de l’autonomie, le BackBeat Pro 2 embarque une autonomie maximale de 24 heures (pour un temps de charge estimé à 3 heures).

Pack découverte Philips Hue à 169,99 €

Boulanger propose un pack démarrage avec 5 objets connectés de Philips Hue au prix de 169,99 euros ; soit 60,10 euros de moins par rapport à son tarif conseillé. Les 5 objets connectés sont les suivants : 2 ampoules White & Color E27, 1 Hue Play, 1 télécommande Dim Switch et 1 pont Hue.

À propos des points forts des produits, les ampoules connectées ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. De son côté, la Dim Switch est un variateur qui change l’intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. Elle fait l’objet d’un commutateur sans fil et d’une télécommande.

Quant au pont de connexion, il permet de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue. Enfin, la barre de lumière Hue Play est idéale pour une décoration intérieure personnalisable. Elle peut se fixer au mur, derrière un meuble ou à l’arrière de votre téléviseur.

Oppo A72 + écouteurs Enco W31 à 199 €

Le Cyber Monday Boulanger permet de se procurer le smartphone Oppo A72 avec une paire d’écouteurs sans fil intra auriculaire Enco W31 pour 199 €. C’est plutôt pas mal sachant que le smartphone est généralement vendu seul à 259 €. L’Oppo A72 est doté d’un écran 1080P, d’une quadruple caméra 48MP AI, d’une batterie de 5000mAh compatible charge rapide de 18W. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Nvidia Shield TV Pro 2019 à 204,50 €

Pour le Cyber Monday Rue du Commerce, la Nvidia Shield TV Pro voit son prix chuter sous la barre des 210 €, à très exactement 204,50 € au lieu de 219,99 €. Concernant les caractéristiques techniques de la box, cette dernière embarque un SoC Tegra X1+, avec la prise en charge de Plex, SmartThings Link, mais aussi le streaming de jeu sur Switch et la possibilité de jouer à des jeux Android avancés (Half-Life 2 series, Portal 2, Borderlands: TPS, Borderlands 2, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 5, Doom 3, Tomb Raider, The Witness… etc.).

La Shield TV Pro 2019 est équipée de 2 ports USB 3.0, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensibles via une carte microSD. Tout comme la Shield TV 2019 classique, la Shield Pro embarque technologies d’amélioration de l’image et du son comme le Dolby Vision (la compatibilité avec HDR10 est également là), le son Dolby Atmos, et un nouvel algorithme d’upscaling particulièrement performant. Nvidia mobilise les capacités IA du Tegra X1+ pour passer des contenus 720p ou 1080p au format 4K/UHD avec un résultat bluffant de netteté.

Casque audio Bose QuietComfort 35 II à 209,99 €

L’excellent Bose QC 35 II voit son prix chuter sur Amazon. Le casque sans fil avec réduction de bruit active est proposé à 209,99 €. Malgré l’arrivée du Bose 700, le QC 35 II reste l’un des meilleurs casques haut de gamme du marché et est plus intéressant niveau prix. Le casque est réglable sur trois niveaux de réduction de bruit pour une expérience d’écoute optimale en fonction du bruit environnant. Le son est puissant et équilibré et vous bénéficiez d’une autonomie allant jusqu’à 20 heures.

Huawei Watch GT2 Pro à 229,99 €

Lancé en octobre 2020 au tarif de 299 €, la Huawei Watch GT 2 Pro voit son prix chuter de 24% lors du Cyber Monday. Vous réalisez une économie de 70 € sur la montre la plus aboutie du catalogue de la marque. Ses points forts sont : une excellente autonomie, un design circulaire premium, un bel écran AMOLED ou encore des fonctionnalités de suivi complètes. Vous disposez par ailleurs d’une myriade de choix de cadrans pour personnaliser son apparence.

Casque audio Sony WH-1000XM3 à 229,99 €

A l’occasion du Cyber Monday, le Sony WH-1000XM3 est disponible à 229,99 € chez Boulanger. Pour en venir aux caractéristiques du casque, il est équipé d’un processeur QN1 et de 2 micros qui lui permettent d’offrir la meilleure réduction de bruit sur le marché. Vous êtes assurés de profiter d’une écoute immersive, d’autant que la qualité sonore est son autre point fort.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 269,99 €

Le téléviseur LED Continental Edison d’une diagonale de 55 pouces proposé à 269,99 € au lieu de 324,99 € pour le Cyber Monday Cdiscount. Pour ce prix, ne vous attendez pas à ce qu’elle soit connectée. Elle offre cependant 3 ports HDMI et 2 ports USB. D’une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L’achat d’une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandé si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

TV Xiaomi Mi TV 4S à partir de 299,99 €

Profitez du catalogue de Netflix sur la TV 4K Xiaomi Mi TV 4S 65″ proposée actuellement à 499,99 € au lieu de 699,99 € du dans le cadre du Cyber Monday Fnac Darty. Pour ce prix contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. La version 43 pouces (108 cm) fait également l’objet d’une réduction de 100 € : elle est à 299,99 € au lieu de 399,99 €.

Cette TV est également « Smart » puisqu’elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n’est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu’un lecteur de stockage d’une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

Huawei P30 à 354 €

On ne présente plus le Huawei P30, smartphone haut de gamme du constructeur chinois sorti en 2019. Il est possible de l’avoir sous la barre des 360 € à très exactement 354 € pour le Cyber Monday Rue du Commerce. Pour en profiter, il faut renseigner le code promo MONDEAL dans la case prévue à cet effet une fois le smartphone ajouté au panier.

Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 399 €

En 2020, Samsung a décidé pour la première fois de proposer un modèle milieu de gamme pour la ligne des Galaxy Note. C’est ainsi qu’est né le Note 10 Lite qui apporte toutes les caractéristiques de la gamme et en l’occurrence le style S Pen doublé d’un écran Super AMOLED d’une diagonale imposante de 6,7 pouces.

Son SoC Exynos 9810 bien que remontant à l’année du Galaxy S9/S9+ reste très performant en 2020. En tout cas plus que la plupart des puces milieu de gamme de cette année. Le Note 10 Lite est actuellement proposé à 399 € au lieu de 609 € au lancement en début d’année.

Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S6 à 394,90 €

Pour le Cyber Monday, l’aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 est à 419,90 € au lieu de 599,99 € en moyenne. Le code promo MONDEAL donne droit à 25 € de réduction supplémentaire faisant chuter son prix à 394,90 €. Ce dernier vous permet de facilement programmer l’aspiration et le nettoyage d’une ou plusieurs pièces de votre maison. Fini la corvée de ménage !

Il embarque pas moins de 14 capteurs lui permettant de détecter les changements de niveau ainsi que les escaliers. Connecté, il s’associe à votre smartphone ou tablette via l’application Mi Home qui vous permet entre autre de définir des barrières virtuelles ou indiquer les zones interdites au Roborock S6. Plus de détails et information dans notre test complet du Roborock S6.

Apple Watch Series 5 44 mm 4G à 419,90 €

L’Apple Watch Series 5 (44 mm) en version 4G+WiFi est disponible à 419.90 € au lieu de 509 € chez Amazon. Vous bénéficiez d’une réduction de 70 € (14%), une belle économie sur le prix du produit. Pour rappel, l’Apple Watch Series 5 compétitive malgré l’arrivée de la Series 6. Vous disposez de plusieurs fonctionnalisés telles que l’ECG, le suivi du sommeil, un cardiofréquencemètre ou encore la détection automatique des chutes.

Samsung Galaxy S20 FE à 559 €

Dans le cadre du Cyber Monday, l’enseigne Boulanger propose une opération de reprise de votre ancien téléphone. Un bonus de reprise de 100 € vous est accordé en magasin. L’argus pourra varier selon l’état, l’année et la configuration de l’appareil repris. Le smartphone passe ainsi à 559 €.

Exemple : si vous avez un Galaxy S9+ fonctionnel, sa valeur estimée à l’argus est de 161 €. Dans ce cas précis, le S20 FE vous revient donc à : 659 € – 161 € bonus reprise = 498 €.

Pour en profiter, vous devez sélectionner l’option « Retrait en magasin », puis vous rendre dans le point de vente sélectionné avec votre ancien téléphone. Vous pouvez au préalable connaître le montant de votre bonus reprise en vous rendant sur la page d’estimation de reprise bonus.

Samsung Galaxy S20 à partir de 554 €

Si vous envisagez d’acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu’ils sont disponibles à prix cassé du côté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. Avec le code promo MONDEAL, le Galaxy S20 passe ainsi à 554 €, le S20+ à 674 €.

TV LED Philips 50PUS8545 THE ONE à partir de 599,99 €

Si vous souhaitez acquérir un modèle Ambilight de Philips, la PUS8545 est à prix cassé pour le Cyber Monday Fnac Darty. Le modèle 50 pouces (126 cm) passe à 599,99 € et le modèle 58 pouces (146 cm) à 799,99 €. Ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI (HDMI 2.0 avec port ARC) et 2 ports USB (2.0) en plus d’un port Ethernet. Les options sans fil incluent le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2 pour la connexion sans fil aux haut-parleurs, aux écouteurs ou à d’autres appareils, tels que les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers Smart TV.

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il tourne sous Android TV et propose interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. Enfin, grâce à la fonction Philips Ambilight, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d’un véritable son et lumière, et l’écran semble plus grand. Les LED intelligentes autour du téléviseur projettent les couleurs de l’écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Vous obtenez un éclairage d’ambiance parfaitement adapté. Une raison de plus d’adorer votre téléviseur.

Samsung Galaxy Note 20 à 699 €

Le Samsung Galaxy Note 20 devient plus abordable durant le Cyber Monday. Il est en effet possible de se le procurer à 699 € du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount; Plutôt pas mal quand on sait qu’il était à la base commercialisé à 909 €.

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d’un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz) d’un processeur Exynos 990 (7nm), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 4300 mAh et du système d’exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d’un capteur avant de 10 MP et d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP.

OnePlus 8 Pro à 699 €

Pour le Cyber Monday, Amazon casse le prix des différentes versions. Le OnePlus 8 Pro bénéficie d’une baisse de prix de 200 €. La version 128 Go passe ainsi à 699 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 799 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l’autre. La différence n’est pas vraiment remarquable à l’usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d’un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d’un ultra-grand angle de 48MP, d’un téléobjectif de 8MP et d’un objectif IR 5MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP.

TV LED LG 55NANO86 2020 à 699,99 €

Belle offre pour la TV LG 55NANO86 qui passe à 699,99 € au lieu de 899,99 € pendant le Cyber Monday Darty, soit une réduction de 200 euros. Ce dernier embarque la technologie LED Edge Local Dimming qui consiste à éclairer l’image par des LED réparties sur les bordures de l’écran ; ce qui permet d’obtenir des téléviseurs plus fins, tout en ayant une qualité d’image optimale.

Les connectiques se composent de 4 prises HDMI, 3 ports USB (2.0 et 3.0), 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque, vous permettant des connexions aisées de vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.

TV 55′ QLED Samsung QE55Q70TAU 2020 à 754 €

Superbe offre pour cette TV QLED Samsung modèle QE55Q70TAU 2020 : habituellement proposée à 999 €, elle voit son prix chuter à 779 € pendant le Cyber Monday Rue du Commerce. Le code promo MONDEAL donne droit à 25 € de réduction et fait ainsi chuter son prix à 754 €. Cette TV embarque le processeur Quantum Processor 4K qui améliore la qualité d’image de tous vos contenus pour une expérience sublimée. Elle propose une dalle de 55 pouces (138cm) VA 100Hz. Connectée, vous pouvez facilement avoir accès à vos contenus depuis les applications Netflix, Disney+, myCanal, OCS…

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1399 €

Sans doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l’interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1399 € au lieu de 1699 € pendant le Cyber Monday Cdiscount.

TV OLED Sony Bravia AG9 à partir de 1790 €

La TV OLED Sony Bravia AG9 est en promo pour le Cyber Monday Boulanger. Le modèle 55 pouces passe à 1790 € au lieu de 2490 € et le modèle 65 pouces à 2490 € au lieu de 3490 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.