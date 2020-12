Black Friday Week montres et bracelets connectés : le top des bons plans

La Black Friday Week 2020 se poursuit. Les montres et bracelets connectés sont à prix réduit chez plusieurs marchands. C’est le moment idéal pour les acheter moins cher. Voici les meilleures opportunités à saisir.

Les bons plans Black Friday sur les montres connectées

Après une semaine de promos, c’est enfin la dernière ligne droite vers le Black Friday en France. Les bons plans s’intensifient et c’est le moment de réaliser des économies sur les montres et bracelets connectés. Apple Watch, Galaxy Watch, Xiaomi Mi Band, Garmin… Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du moment.

Apple Watch Series 5 44 mm 4G à 439.90 € au lieu de 509 €

L’Apple Watch Series 5 (44 mm) en version 4G+WiFi est disponible à 439.90 € au lieu de 509 € chez Amazon. Vous bénéficiez d’une réduction de 70 € (14%), une belle économie sur le prix du produit. Pour rappel, l’Apple Watch Series 5 compétitive malgré l’arrivée de la Series 6. Vous disposez de plusieurs fonctionnalisés telles que l’ECG, le suivi du sommeil, un cardiofréquencemètre ou encore la détection automatique des chutes.

Huawei Watch GT2 Pro à 229 € au lieu de 299 €



Lancé en octobre 2020 au tarif de 299 €, la Huawei Watch GT 2 Pro voit son prix chuter de 24% lors de la Black Friday Week. Vous réalisez une économie de 70 € sur la montre la plus aboutie du catalogue de la marque. Ses points forts sont : une excellente autonomie, un design circulaire premium, un bel écran AMOLED ou encore des fonctionnalités de suivi complètes. Vous disposez par ailleurs d’une myriade de choix de cadrans pour personnaliser son apparence.

Garmin Vivoactive 4 et 4s à 249 € au lieu de 299 € et 229 € au lieu de 279 €

Les Vivoactive 4 et 4s sont les plus récentes montres connectées haut de gamme de Garmin. Elles disposent d’un design circulaire à la fois sportif et classique. Vous bénéficiez de fonctionnalités complètes : GPS intégré, cardiofréquencemètre, mesure du taux d’oxygène dans le sang, suivi de sommeil et différents modes de suivi sportif. Grâce à l’application Garmin Connect, gérez vos programmes, consultez vos rapports d’activités et synchronisez vos données.

Les deux montres connectées offrent essentiellement les mêmes fonctionnalités. Leur différence se situe au niveau de l’autonomie qui est plus élevée sur la Vivoactive 4 (jusqu’à 8 jours contre 7 jours pour la 4s). Elles sont vendues respectivement 275.99 € – ODR de 50 € sur Cdiscount soit 225.99 € et 229 € au lieu de 279 € sur Boulanger.

Fitbit Versa 2 à 140 € au lieu de 199 €

Pour 140 €, offrez-vous la Fitbit Versa 2 qui voit son prix baisser de 60 €, soit une réduction de 30% sur Amazon. Cette montre connectée Sport vous permet de suivre vos activités pour 15 sports différents en plus de proposer des options telles que le suivi de sommeil et le suivi continu de votre fréquence cardiaque. Contrôlez-là à la voix grâce à Alexa.

Huawei Watch GT 2e à 99 € au lieu de 159 €

La Huawei Watch GT 2e est une montre connectée d’un excellent rapport qualité prix. Lancée en avril 2020 à 160 €, elle est vendue 99 € à l’occasion de la Black Friday Week sur Cdiscount qui la propose en temps normal à 150 €. Vous bénéficiez d’une économie de 51 € ou 34%. La GT 2e est une montre sport complète offrant une autonomie très confortable de deux semaines, elle est équipée d’un GPS, d’un cardiofréquencemètre et propose plusieurs fonctionnalités de suivi.

Les bons plans Black Friday sur les bracelets connectés

Garmin VivoSmart 4 à 79 € au lieu de 99 €

20% de réduction, c’est ce que proposent Amazon et Rue du Commerce sur le bracelet connecté VivoSmart de Garmin. Il est à 79 € au lieu de 99 € à 140 € chez la concurrence. Ses points forts : un écran tactile monochrome, une autonomie d’une semaine et plusieurs fonctionnalités de suivi comme la fréquence cardiaque, le niveau de stress et différents modes de tracking sportif.

Xiaomi Mi Band 5 à 40 € au lieu de 50 €

On ne présente plus le Mi Band 5, le dernier bracelet connecté Xiaomi qui présente des nouveautés tels qu’un nouveau chargeur magnétique, la NFC pour le paiement sans contact ou encore l’intégration d’Alexa. Le bracelet est à 39,99 € actuellement au lieu de 49,99 €.

Fitbit Inspire HR et Inspire à partir de 39 € (plus de 40% de réduction)

Les Fitbit Inspire HR sont des bracelets connectés haut de gamme avec une pléiade de fonctionnalités de tracking : suivi de la fréquence cardiaque, monitoring de la qualité du sommeil, exercices de respiration guidée, différents modes sportifs. Le Fitbit Inspire standard est une version allégée dépourvue d’un capteur de fréquence cardiaque, du suivi de natation ou encore de la respiration guidée.

Les deux bracelets offrent une autonomie de 5 jours. Venus habituellement à 100 € et 70 € respectivement, les Fitbit Inspire HR et Inspire sont à 59 € et 39 € à l’occasion de la Black Friday Week. Vous bénéficiez d’une réduction de 41% et 44%.

Fitbit Charge 4 à 99€ au lieu de 149 €

C’est le bracelet connecté le plus abouti de Fitbit. Trackez vos performances pour plus de 20 activités sportives, suivez la qualité de votre sommeil, votre fréquence cardiaque en continu, bénéficiez d’exercices de respiration guidée, etc. Cerise sur le gâteau, il intègre un GPS et c’est une fonctionnalité rare pour un bracelet connecté. Le Fitbit Charge 4 est 99 € en ce moment au lieu de 149 € chez plusieurs marchands (-33%)

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre sélection des idées cadeaux Noël à moins de 50 € et 100 € à l’occasion de la Black Friday Week. Il y a de quoi faire ou se faire plaisir sans se ruiner.