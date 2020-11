Black Friday Week : les enceintes connectées Amazon Echo et Google Nest sont à prix cassé

Profitez de la Black Friday Week pour acheter une enceinte connectée à prix cassé. Echo Dot, Echo Show, Google Nest Hub, nous avons fait le tour du web et vous proposons ici le top des bons plans à ne pas rater.

Les meilleurs bons plans enceintes connectées de la Black Friday Week

Pendant la Black Week, la semaine du Black Friday, on assiste à une avalanche de bons plans avant l’événement promotionnel à proprement parler. Cette année, elle se déroule sur deux semaines et non pas une, le Black Friday ayant été reporté au 4 décembre 2020 en France. Pas besoin d’attendre pour profiter de bons plans sur une variété de produits high-tech, dont les enceintes connectées.

Avec Google Assistant ou Alexa, vous avez l’assurance de profiter de la meilleure expérience possible en matière d’assistance personnelle intelligente. Si vous souhaitez acheter une nouvelle enceinte connectée ou simplement faire vos débuts avec de type de produit, plusieurs modèles sont en promo en ce moment. Après notre récapitulatif des meilleurs bons plans Black Friday Week sur les enceintes Bluetooth, voici venu le tour des enceintes intelligentes.

Amazon Echo Dot 3 à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Lancé au tarif de 60 € il y a un an, l’Echo Dot de 3e génération est vendu autour de 50 € mais Amazon propose une belle promo qui vous permet d’économiser 30 € sur le prix normal. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 60%. C’est clairement le bon moment pour l’acheter à bas prix. Grâce à son petit format, l’Echo Dot 3 est léger et facilement transportable tout en son puissant et équilibré.

Acheter l’Echo Dot 3 au meilleur prix

Amazon Echo Dot 4 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Le tout nouvel Echo Dot lancé il y a quelques semaines est déjà à moitié prix à l’occasion de la Black Friday Week. Commercialisé à 60 €, son tarif passe à 30 €, ce qui vous permet de réaliser une économie de 30 € (50%). L’Amazon Echo Dot de 4e génération a introduit un vrai changement niveau design en adoptant un look sphérique, tout en gagnant en volume. La qualité sonore est toujours aussi bonne et vous profitez des bons et loyaux services d’Alexa pour tout contrôler à la maison.

Acheter l’Echo Dot 4 au meilleur prix

Echo Show 5 à 44,99 € au lieu de 89,99 € (-50%)

L’Echo Show est aussi disponible à prix cassé sur Amazon en ce moment, dans le cadre de la Black Friday Week. De 89,99 €, son tarif est à 44,99 € en ce moment. Cela représente une réduction de 50% (45 €). L’Echo Show est écran connecté qui va plus loin que les enceintes Echo. En plus d’offrir toutes leurs fonctionnalités, il vous permet d’afficher différentes informations sur sa dalle de 5,5 pouces : météo, rendez-vous, trafic ou encore vos recettes de cuisine.

Acheter l’Echo Show 5 au meilleur prix

Echo Show 8 à 64,99 € au lieu de 129,99 € (-50%)

L’Echo Show 8 est une version plus grande de l’écran connecté d’Amazon. Il dispose d’une dalle de 8 pouces contre 5,5 pouces pour l’Echo Show 5. Si vous avez besoin de plus d’espace pour l’affichage, c’est le modèle à choisir. Vendu habituellement à 129,99 €, il est à 64,99 € (-50%) à l’occasion de la Black Friday Week.

Acheter l’Echo Show 8 au meilleur prix

Google Nest Mini à 24,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Successeur du Google Home Mini, le Nest Mini est une version améliorée de l’enceinte Google au petit format. Animé par Google Assistant, il se charge de répondre à toutes vos doléances au quotidien, tout en offrant une qualité sonore équilibrée et suffisamment audible malgré sa petite taille. Son prix passe à 24,99 € au lieu de 59,99 € chez différents marchands pendant la Black Friday Week.

Acheter le Google Nest Mini au meilleur prix chez Boulanger

Acheter le Google Nest Mini au meilleur prix chez Darty

Acheter le Google Nest Mini au meilleur prix chez la Fnac

Google Nest Hub à 59,99 € au leu de 129,99 € (-53%)

Si vous souhaitez avoir le bonus de l’écran en plus de la pure fonction d’enceinte connectée, faites plutôt le choix du Nest Hub. L’équivalent Google Assistant de l’Eco Show dispose d’un écran de 7 pouces qui vous permet de profiter de vos plus beaux clichés Google Photos, de contrôler vos appareils compatibles à la maison ou encore de regarder des vidéos YouTube, pour ne citer que ces avantages. Bénéficiez de 53% de réduction sur le prix du Google Nest Hub en ce moment sur plusieurs sites marchands.

Acheter le Google Nest Hub au meilleur prix chez Boulanger

Acheter le Google Nest Hub au meilleur prix chez Darty

Acheter le Google Nest Hub au meilleur prix chez la Fnac

Vous avez là une bonne base pour choisir l’enceinte connectée qui vous convient le mieux. Que vous souhaitiez acheter une simple enceinte intelligente pour écouter de la musique avec une bonne qualité sonore et contrôler vos objets connectés compatibles ou que vous préfériez avoir un écran en plus pour profiter d’une expérience visuelle, vous avez de quoi faire le choix approprié.