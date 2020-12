Black Friday PS4 : La manette DualShock, le Playstation Plus et des jeux à prix cassés

Le Black Friday est officiel. Décalé au vendredi 4 décembre 2020 chez la plupart des enseignes en ligne, on propose à tous ceux qui ont une PS4 de découvrir les meilleurs bons plans qui concernent leur console préférée. Attention, ici il est question de profiter de services, d’accessoires et de manettes à un bon prix car la console en elle même, ne fait pas vraiment l’objet de bonnes promos actuellement.

Les bons plans du Black Friday PS4

25% de réduction sur l’abonnement PlayStation Plus

Pour commencer ce Black Friday PS4, on vous propose de vous abonner ou de renouveler votre abonnement au service Playstation Plus pendant 12 mois à un prix réduit. L’abonnement de cette durée fait l’objet d’une baisse de tarif sur Cdiscount. Il est proposé à 44.99 euros (équivalent à une mensualité de 3.75 € pendant 1 an) au lieu de 59.99 euros. Le service PlayStation Plus offre de nombreux avantages que voici :

Le multijoueur en ligne PS4 : que vous cherchiez des adversaires ou des coéquipiers, PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d’autres joueurs

: que vous cherchiez des adversaires ou des coéquipiers, PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d’autres joueurs Jeux du mois : téléchargez une sélection de 24 jeux PS4 chaque année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement.

: téléchargez une sélection de 24 jeux PS4 chaque année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement. Réductions exclusives : profitez d’offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store.

: profitez d’offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store. Stockage en ligne : recevez 100 Go d’espace de stockage sur le cloud pour vos parties sauvegardées sur PS4.

C’est par ici pour profiter de l’abonnement Playstation Plus 12 mois à 44.99 euros sur Cdiscount

La manette Sony DualShock 4 V2 à 39,99 €

Comme on pouvait s’y attendre la manette DualShock 4 V2 voit son prix chuter pendant le Black Friday. Sur certaines boutiques, il est possible de l’avoir seule au prix de 39.99 euros ou avec un jeu pour 44.99 euros, voici les offres : où vous devrce que nous avons trouvé

La manette PS4 Sony Dualshock 4 V2 est disponible en noir, rouge, bleu et édition Noël à 39.99 euros sur la Fnac

La manette PS4 Sony Dualshock 4 V2 est disponible en blanc, rouge et bleu à 39.99 euros sur Cdiscount

La manette PS4 Sony Dualshock 4 V2 avec un « jeu au choix » parmi God of War / Uncharted : The Lost Legacy / The Last of Us remastered / Gran Turismo / Horizon : Zero Dawn Complete à 44.99 euros sur Cdiscount

Les jeux PS4 en promotion

Si vous souhaitez enrichir votre bibliothèque de jeux PS4, vous pouvez profiter de plusieurs promotions sur quelques titres phares que nous vous proposons de découvrir juste ci-dessous.

Aussi, il y un méga pack PSVR MK4 3 composé d’un casque PSVR V2, d’une caméra PS V2 et de ces 5 jeux :VR Worlds + Moss + Everybody’s Golf VR + Blood & Truth + Astro Bot à un bon prix du côté de l’enseigne en ligne Cdiscount, voir l’offre ici.